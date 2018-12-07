Предприниматели Поволжья могут зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет онлайн
7 декабря 2018 09:59
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Предприниматели Поволжья могут воспользоваться новой услугой Сбербанка, позволяющей дистанционно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет.
Впервые сервис был представлен на Российском инвестиционном форуме, прошедшем в г. Сочи в феврале текущего года. На начальном этапе проект реализовался в трех регионах РФ. Теперь оценить возможности нового сервиса могут предприниматели по всей стране.
Воспользоваться сервисом предприниматели могут как самостоятельно, через платформу «Деловая среда», так и через партнеров Сбербанка.
Первым в Поволжье новой услугой воспользовался предприниматель, владелец салона красоты в г. Саратов.
«Цифровая эволюция позволяет жить быстрее и комфортнее. Сбербанк создал для предпринимателей новый сервис — интуитивно простой и удобный в использовании для нас, как для партнеров. И главное — это абсолютно дистанционная услуга, которая позволяет экономить время клиентов. 27 ноября к нам обратился предприниматель с целью регистрации бизнеса, а 3 декабря бизнес предпринимателя уже был зарегистрирован, и открыт расчетный счет в банке», — рассказал Александр Фролов, директор юридической компании КЦ Константа плюс, г. Саратов.
Сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счета работает на Платформе знаний и сервисов «Деловая среда» (Dasreda.ru), реализуется в рамках программы Правительства РФ «Старт за ноль», а его использование является бесплатным.
Для онлайн-регистрации бизнеса предприниматель должен быть старше 18 лет, иметь смартфон с OC Android 5.0, биометрический загранпаспорт, российский паспорт и СНИЛС. Процедура заполнения заявки состоит из нескольких простых шагов: внесение персональных данных и подтверждение их корректности в Сбербанк Онлайн, выбор вида деятельности и системы налогообложения, подбор максимально выгодного и удобного пакета услуг в Сбербанке, оплата госпошлины.
Далее с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить электронную подпись для заверения документов.
Для старта бизнеса через партнеров Сбербанка процедура упрощается: биометрический загранпаспорт не требуется.
Рассмотрение заявления и принятие решения о регистрации бизнеса в налоговой службе занимает 3 дня (не считая дня подачи заявления).
Узнать список компаний-партнеров Сбербанка в Поволжье, можно по эл. почте partners@dasreda.ru. Подробнее с информацией о дистанционной регистрации бизнеса и открытии счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка или "Деловой среды"
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