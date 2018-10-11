Поволжский банк рассказал о digital технологиях в сфере недвижимости

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Сбербанк провел в Самаре конференцию для партнеров «Digital. Перезагрузка для бизнеса», участниками которой стали более 70 представителей агентств недвижимости региона.Как будут покупать недвижимость через 10 лет? Как сегодня максимально быстро и удобно подготовить и провести ипотечную сделку? В центре обсуждения конференции — самые актуальные вопросы.Представители профессионального сообщества собрались вместе, чтобы обсудить основные тенденции развития рынка недвижимости, новые сервисы на онлайн-площадке «ДомКлик» и цифровые технологии, которые значительно повышают сервис обслуживания клиентов — экономят их время и ресурсы.Представители Росреестра рассказали о технологиях проведения сделок с недвижимостью — как избежать приостановки сделки, а также обсудили наиболее часто встречающиеся ошибки при их регистрации.Спикеры банка в своих выступлениях уделили внимание преимуществам сервиса «ДомКлик» — онлайн-площадке, созданной Сбербанком для поиска, покупки и оформления недвижимости. Среди новинок данной площадки — сервис «Конструктор сделки», который поможет решить вопросы покупки недвижимости тем, кто не планирует брать ипотеку.«Одна из главных задач всех участников рынка недвижимости — создание наиболее комфортных условий для клиентов. К примеру, Сбербанк предлагает клиентам как различные варианты взаимодействия с риелторами, застройщиками, так и удобные онлайн сервисы для самостоятельного оформления сделки. Все это помогает экономить силы и время клиентов», — отметил Константин Долонин, управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк.В финале мероприятия участники конференции обсудили применение технологий в практической деятельности на примере высокотехнологичных компаний и поучаствовали в тренинге «Как выиграть в условиях новой реальности?».Участники конференции пришли к выводу, что подобные мероприятия позволят совместно найти решение актуальных проблем жилищного рынка, затрагивающих интересы как компаний-застройщиков, агентств недвижимости, так и покупателей.