Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

В субботу, 9 июня, обслуживание в офисах, работающих по пятидневному режиму будет происходить в режиме буднего дня, но время работы сокращено на один час. Офисы с шестидневным режимом работы работают по графику буднего дня.11 июня клиенты могут получить услуги банка в дежурных офисах по адресам:ул. Стара- Загора, 139ул. Аэродромная, 5012 июня обслуживание в офисах не производится.Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».С подробным режимом работы вы можете ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».