Обязательства Газбанка перед вкладчиками составляют 17,8 миллиарда рублей
23 июля 2018 12:25
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Сегодня Сбербанк начнет выплачивать страховые возмещения вкладчикам АО АКБ «Газбанк», передает пресс-служба АСВ. Напомним, 11 июля Центральный банк отозвал лицензию у кредитной организации из-за весомого числа проблемных активов. В последний год своей деятельности банк неоднократно нарушал закон по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Несмотря на неоднократные требования регулятора об адекватной оценке принимаемых рисков, кредитная организация не спешила исполнять указания Центробанка.
Победителем конкурса по отбору агентов для выплаты компенсаций стал ПАО «Сбербанк». В пресс-службе АСВ уточняют, что выплаты страховых возмещений будут осуществляться до завершения процедуры конкурсного производства. Вместе с тем, Сбербанк будет принимать заявления и осуществлять выплаты компенсаций в течение последующих двух лет.
«После указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения принудительной ликвидации, о чем будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.
На сегодня обязательства АО АКБ «Газбанк» перед вкладчиками составляет 17,8 миллиарда рублей. За выплатой компенсаций могут обратиться порядка 47,5 тысяч вкладчиков, в том числе около 300 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 46 миллиона, пишет "ФедералПресс".
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