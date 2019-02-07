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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Обвиняемых по делу банка Волга-Кредит оштрафуют за хроническую неявку в суд

7 февраля 2019 10:57
163
Обвиняемых по делу банка Волга-Кредит оштрафуют за хроническую неявку в суд
Бывшие сотрудники банка четыре раза проигнорировали требования суда.

Конкурсный управляющий банкротством банка «Волга-Кредит» потребовал от главы совета директоров ВКБ Александра Бобровского вернуть 53 млн руб. Их тот снял со счета в ВКБ незадолго до отзыва лицензии. Суд вызвал в качестве свидетелей семерых менеджеров банка, а также Марию Зацепину и Елену Даньчину, которые в компании с самим Бобровским являются фигурантками уголовного дела по факту хищений средств из ВКБ.

Бывшие сотрудники банка четыре раза проигнорировали требования суда. Теперь же суд, вместо того, чтобы заслушать их показания, рассмотрит вопрос наложения штрафа на прогульщиков, пишет СО ОНЛАЙН.


pixabay.com
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