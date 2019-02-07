Обвиняемых по делу банка Волга-Кредит оштрафуют за хроническую неявку в суд
7 февраля 2019 10:57
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Конкурсный управляющий банкротством банка «Волга-Кредит» потребовал от главы совета директоров ВКБ Александра Бобровского вернуть 53 млн руб. Их тот снял со счета в ВКБ незадолго до отзыва лицензии. Суд вызвал в качестве свидетелей семерых менеджеров банка, а также Марию Зацепину и Елену Даньчину, которые в компании с самим Бобровским являются фигурантками уголовного дела по факту хищений средств из ВКБ.
Бывшие сотрудники банка четыре раза проигнорировали требования суда. Теперь же суд, вместо того, чтобы заслушать их показания, рассмотрит вопрос наложения штрафа на прогульщиков, пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
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