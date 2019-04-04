Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
4 апреля 2019 09:26
81
43 апреля 2019 года, Москва — «Зелёный Марафон» Сбербанка впервые за свою 8-летнюю историю пройдет в Курске и Элисте. В этом году забег, приуроченный ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.
По сравнению с прошлым годом в списке мест проведения марафона 6 новых городов. Помимо Курска и Элисты, это Сургут, Тула, Череповец и Ярославль. Череповец последний раз принимал «Зелёный Марафон» в 2012 году.
Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.
Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.
Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».
В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.
В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с фондом «Обнажённые сердца». Старт будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты будут пролегать в историческом центре столицы. Впервые участникам будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров. В московской программе «Зелёного Марафона Бегущие Сердца» она заменит полумарафон.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 апреля 2019 10:43
Это белокочанная капуста. Экономика региона
0
4 апреля 2019 09:12
Соответствующее распоряжения подписал Дмитрий Медведев. Экономика региона
95
3 апреля 2019 23:48
В ходе посещения завода Путин осмотрел конвейерную линию, которая смонтирована по принципу полностью гибкой сборки с применением технологии уровня... Экономика региона
205
Финансы и Банки
4 апреля 2019 09:26
Забег пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. Финансы и Банки
81
2 апреля 2019 20:00
Представитель ведомства утверждает, что это необходимо для борьбы с «зарплатным рабством». Финансы и Банки
242
2 апреля 2019 18:22Займы и кредиты - онлайн портал объявлений TVOI-KREDITY
Когда возникает острая необходимость в крупных финансовых суммах, а взять в долг негде - друзья и родственники не могут одолжить подобную сумму, самое время... Финансы и Банки
87
Строительство
1 апреля 2019 11:24
При этом строители объекта, по сути дела, игнорируют сыплющиеся на них претензии стройнадзора. Строительство
594
28 марта 2019 19:57Главные ошибки при строительстве домов
Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
75
27 марта 2019 12:28
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
266
Материалы и технологии
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
82
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
69
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
95
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
130
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1344
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2513
Бизнес
1 апреля 2019 23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
498
28 марта 2019 21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе. Бизнес
348
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
370
Новости компаний
2 апреля 2019 21:21
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы. Новости компаний
249
1 апреля 2019 10:33
Завершить все мероприятия по защите птиц планируется до конца сентября. Новости компаний
279
31 марта 2019 15:23
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона. Новости компаний
303
30 марта 2019 14:13
Самолёт призван заменить украинские Ан-26. Новости компаний
546
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
100
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
119
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
297
Транспорт
3 апреля 2019 17:35
Преобразятся более 40 вагонов метро. Транспорт
241
3 апреля 2019 17:15
В связи с очищением судового хода в Рождественской Воложке от льда. Транспорт
277
3 апреля 2019 10:58
Их приведут в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Транспорт
242
2 апреля 2019 21:11
Безбагажные тарифы действуют на их рейсах со 2 апреля. Кроме того, еще несколько авиаперевозчиков изменили правила путешествий по бюджетным тарифам. Транспорт
360
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
129
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
215
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
237
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
302
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4849
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4788
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
572
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
865
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
836
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
415
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1058
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1066
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2046
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2320
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1391
Мероприятия