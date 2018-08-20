«Курортный» банк из Ульяновска взыскивает 11,3 млн рублей с самарского туроператора.
20 августа 2018 09:58
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Участники судебных тяжб — ульяновский «Губернский банк «Симбирск» и «Самарское бюро СКО «РосЮгКурорт». Банк с конца 2014 года находится в процедуре банкротства, от его лица иски заявляет АСВ. Основным собственником банка было АО «Ульяновсккурорт» (создано на базе санатория в селе Ундоры), подконтрольное Андрею Дунаеву. На момент банкротства небольшую долю в банке имел АвтоВАЗ.
АСВ в 2015 году взыскало с самарской фирмы сумму задолженности перед ГБ «Симбирск» — 11,3 млн руб. В 2016 году судебные приставы возбудили исполнительное производство, в феврале 2017 года было вынесено постановление о розыске счетов, принадлежащих должнику, и наложении ареста на денежные средства. Недавно «Самарское бюро СКО «РосЮгКурорт» пыталось обжаловать действия судебных приставов в Железнодорожном райсуде и областном суде, но обе судебные инстанции в иске отказали.
«Самарское бюро СКО «РосЮгКурорт» зарегистрировано в 2006 в Самаре. Ранее 15% фирмы принадлежало краснодарскому СКО «РосЮгКурорт». В 2011–2015 годах фирма поставляла путевки для отдыха и оздоровления для «МРСК Волги», компании «ТеВиС», СамГТУ, департамента управления делами губернатора, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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