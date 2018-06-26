Кредиты наличными Сетелем Банка интегрированы в маркетплейс Сбербанка
26 июня 2018 12:52
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У клиентов, оформляющих заявки на кредит в отделениях Сбербанка, появилась возможность получить кредитное предложение от Сетелем Банка, дочернего банка ПАО Сбербанк. Ранее такая возможность была только у клиентов, оформляющих заявки в системе «Сбербанк Онлайн».
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов, которые на момент подачи заявки на потребительский кредит не полностью отвечают требованиям Сбербанка к заемщикам по различным параметрам, например, по финансовым показателям или уровню платежной дисциплины. Ранее по данным причинам клиенты не могли воспользоваться кредитным предложением Сбербанка, однако теперь у них появилась возможность продолжить свое сотрудничество с Группой Сбербанк. Оператором нового продукта в рамках Группы Сбербанк выступит Сетелем Банк, обладающий необходимой для реализации проекта инфраструктурой, специализированной скоринговой моделью, а также многолетним опытом по работе с данным продуктом и экспертизой BNP Paribas Personal Finance, европейского лидера в предоставлении займов на текущие нужды, которая помогает Сетелем Банку предлагать лучшие продукты в сегменте потребительского кредитования.
Для клиента процедура выглядит следующим образом. При обращении за потребительским кредитом в Сбербанк клиенты, не получившие одобрение по заявке, могут получить предложение оформить потребительский кредит Сетелем Банка. Для возможности получения такого предложения клиент дает Сетелем Банку согласие на обработку персональных данных одновременно с подачей заявки в Сбербанк. При наличии предложения Сетелем Банка клиент получает СМС-уведомление. Подтверждение условий кредитования осуществляется специалистом банка по телефону. Оформление кредитной документации происходит в удобное для клиента время в центрах продаж Сетелем Банка или с выездом представителя банка к клиенту.
«Разрабатывая концепцию нового продукта, мы ориентировались на заемщиков с повышенным уровнем риска. Сегодня мы презентуем решение, позволяющее еще большему числу наших клиентов получить одобренное кредитное предложение и остаться благодаря этому клиентами Группы Сбербанк, — комментирует Наталья Алымова, директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать». — С целью повышения доступности для клиентов, предложение Сетелем Банка интегрировано в кредитный процесс во всех каналах продаж: отделениях Сбербанка и Сбербанк Онлайн. Таким образом, проект стал очередным шагом по формированию единого маркетплейса Сбербанка».
«В своей работе Сетелем Банк придерживается концепции ответственного кредитования, подразумевающей предоставление клиентам прозрачных кредитных продуктов по разумным ставкам, — комментирует Павел Пицик, директор Департамента развития бизнеса Сетелем Банка. — Одобрение кредита дочерним банком Сбербанка России избавит клиента от необходимости обращаться в организации, предлагающие неприемлемые с точки зрения стоимости заемных средств условия. Еще одним преимуществом для клиента станет существенная экономия собственного времени, возможная благодаря комплексному предложению Группы Сбербанк. Мы рады, что наша многолетняя экспертиза на рынке розничного кредитования востребована для реализации этого проекта».
Сетелем Банк осуществляет деятельность по предоставлению потребительских кредитов и предлагает клиентам наиболее востребованные на сегодняшний день кредитные продукты и качественный послепродажный сервис. Начиная с 2013 года через Сетелем Банк реализуются продукты автокредитования Группы Сбербанк. По итогам 2017 года банк является лидером на рынке автокредитования — в прошлом году он выдал автокредитов на 72,3 млрд руб., не только опередив конкурентов, но и продемонстрировав лучшую динамику, чем рынок в целом (рост российского рынка автокредитования составил 41 %, тогда как рост выдач автокредитов Сетелем Банка — 43 %, по данным исследовательской компании Frank RG «Мониторинг рынка розничных банковских услуг» на 01.01.2018). Кредиты наличными Сетелем Банка, которые предоставляются лояльным клиентам с 2013 года, отличает быстрота одобрения и максимальное удобство для клиентов, которые могут получить заемные средства с доставкой в офис или домой.
Качество предоставляемых Сетелем Банком услуг подтверждено «Народным рейтингом» банков крупнейшего финансового портала Banki.ru: Сетелем Банк находится на топ-позициях данного рейтинга, который строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков.
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Комментарии
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Финансы и Банки
26 июня 2018 12:52
Решение о внедрении нового продукта было принято Группой Сбербанк после анализа потребностей клиентов. Финансы и Банки
33
25 июня 2018 13:55
Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года. Финансы и Банки
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