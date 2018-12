Контактный центр Сбербанка по работе с просроченной задолженностью стал обладателем премии ECCCSA

76

Контактный центр Сбербанка по работе с просроченной задолженностью стал обладателем Европейской премии контактных центров. Накануне в Лондоне состоялся финал конкурса и прошла церемония награждения победителей.Участие в конкурсе принял контактный центр Сбербанка по работе с просроченной задолженностью, в который входят центры дистанционного взыскания в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.Команда Сбербанка получила две награды: серебро в номинации «Наиболее эффективная программа улучшений» (Most effective improvement programme) и золото в номинации «Лучшая команда качества» (Best quality team).Высокие результаты отмечены жюри конкурса по направлениям операционной эффективности контактных центров. Они достигнуты за счет оптимизации работы площадок.Система контроля качества взаимодействия с клиентами по вопросам просроченной задолженности позволяет контактным центрам поддерживать единые высокие стандарты качества в том числе и при использовании роботизированной технологии работы.Региональные центры дистанционного взыскания задолженности Сбербанка — контактные центры, обеспечивающие взаимодействие с клиентами по вопросам просроченной задолженности и автоматизированные рассылки. Основные функции: переговоры с клиентами по вопросам задолженности, обсуждение вариантов урегулирования. Расположены в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге; ежедневно обеспечивают более 50 тысяч диалогов с клиентами.Премия European Contact Center and Customer Service Awards (ECCCSA) — одна из старейших наград в европейской индустрии контактных центров. В состав жюри конкурса входят опытные специалисты, отвечающие за клиентский сервис в европейских банках, телекоммуникационных компаниях, розничных торговых сетях, представители профессиональных ассоциаций.