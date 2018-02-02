Как сэкономить на РКО до половины расходов?
2 февраля 2018 13:44
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В прошлом году Сбербанк предложил для представителей малого бизнеса и начинающих предпринимателей новый продукт - «Легкий старт», который мгновенно стал бестселлером, завоевавшим порядка 80% новых клиентов, обратившихся в банк. В результате за период с сентября по декабрь прошлого года более 11200 представителей малого бизнеса стали клиентами Поволжского банка ПАО Сбербанк на условиях «Легкого старта»
Но среди компаний немало и таких, кому возможности «Легкого старта» недостаточны. Специально для представителей бизнеса с высокой транзакционной активностью Сбербанк с 1 февраля текущего года запускает новый пакет услуг – «Большие возможности».
Основные преимущества нового продукта следующие.
Во-первых, это возможность проводить без ограничений внутренние платежи. Учитывая, что количество юридических лиц, обслуживающихся в Сбербанке, исчисляется десятками тысяч, вероятность того, что счет вашего партнера именно в этом банке, достаточно велика.
Во-вторых, в пакет услуг уже включены 100 бесплатных внешних платежей в месяц. По оценкам предпринимателей, этого количества вполне хватает для обеспечения деятельности компании малого бизнеса. Если же внешних платежей больше, то со 101 транзакции взимается плата в размере 100 рублей за один платеж.
В-третьих, компания ежемесячно может совершать платежи на счета физлиц до 300 тысяч рублей.
В-четвертых, в рамках «Больших возможностей» банк бесплатно выпускает для клиента бизнес-карту.
Наконец, в-пятых, в рамках пакета банк с помощью смс информирует клиента о движении средств на счете и на карте.
Благодаря пакету «Большие возможности» компания получает полный пакет расчетно-кассового обслуживания на выгодных условиях. Так, если бы клиент приобретал все эти позиции по отдельности, стоимость бы выросла в два раза.
Наконец, что особенно важно, предложение «Большие возможности», как и «Легкий старт» не является временным и распространяется на неограниченный срок. Таким образом, клиент банка получает полноценное банковское обслуживание за умеренную плату.
Подключить пакет услуг «Большие возможности», а также «Легкий старт» можно в любом офисе Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.
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