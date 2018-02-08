Что можно сделать с помощью устройств самообслуживания Сбербанка?
8 февраля 2018 13:05
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Банкоматы и информационно-платежные терминалы – давно ушли только от функции «снять/внести».
По состоянию на начало года на территории деятельности Поволжского банка установлено и успешно работает около 6400 устройств самообслуживания. Из них свыше 1500 – в Самарской области. Разберемся, что они умеют делать?
На самом деле, устройства самообслуживания – банкоматы и информационно-платежные терминалы – давно ушли только от функции «снять/внести». Сегодня это универсальные машины, позволяющие как получить доступ к собственному личному кабинету, так и совершить множество важных операций. Именно поэтому устройства самообслуживания все чаще успешно заменяют обычные офисы банка с электронной очередью и кассой. Перед офисом у них есть очень важное преимущество – они работают в режиме 24Х7.
Первая и самая очевидная функция – выдача и внесение наличных. При этом Сбербанк постоянно идет по пути универсализации устройств: информационно-платежные терминалы не только принимают, но и выдают наличные, а банкоматы – не только выдают, но и принимают. Новинка последнего времени – банкоматы с функцией ресайклинга, когда внесенные наличные могут быть выданы клиентам без перезагрузки устройства.
Особое место занимает пополнение транспортных карт. Пока на территории деятельности Поволжского банка пополнить свою транспортную карту с помощью устройств самообслуживания могут жители Волгограда и Самары, но ожидается, что в ближайшее время эта функция будет доступна и жителям других городов.
Оплата услуг, налогов, штрафов – как наличным, так и безналичным способами. Вторая по популярности функция устройств самообслуживания. Благодаря удобному интерфейсу и загруженной информации о тысячах организациях-получателях платежей перевести деньги в их адрес можно быстро и с минимальной комиссией (по сравнению с оплатой в кассах банка). При этом функционал оплаты постоянно расширяется. Например, почти все устройства банка уже оборудованы сканером двухмерного штрих-кода, который в разы упрощает процесс оплаты. А если сохранить платеж в личном кабинете, то в следующий раз оплата станет делом нескольких секунд.
Раздел «Мои счета» также популярен у клиентов. Здесь содержится информация о ваших картах, вкладах и кредитах. Причем, это не только справочная информация, позволяющая убедиться, что с вашими счетами все в порядке. В личном кабинете в устройстве самообслуживания можно открыть, к примеру, вклад!
Функция «История операций». Также полезная опция для тех, кому нужно быстро получить информацию о приходе/расходе по своей карте. Здесь клиент может распечатать выписку о последних десяти операциях.
Смена пин-кода. Этот пункт наверняка оценят те клиенты, которым не нравится либо не удобен пин-код карты. Смена не займет много времени, а польза определенно будет. Только не стоит использовать слишком простую комбинацию цифр вроде 1234 или даты вашего рождения из цикла 0902.
Наконец, персональное предложение. Да, устройства самообслуживания предлагают и такие услуги. Правда, в этом случае они преимущественно информируют сотрудников банка, что клиент заинтересован услугами и готов рассмотреть варианты. Указываете свой телефон, банк анализирует ваш профиль и на основе данных формирует предложение для вас.
И о самом главном. Как найти ближайшее устройство самообслуживания? Сделать это можно двумя самыми распространенными способами. Во-первых, с помощью сайта. По ссылке http://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib можно на карте быстро определить ближайший банкомат или информационно-платежный терминал и узнать, какие операции он выполняет. Во-вторых, узнать расположение можно с помощью мобильного предложения Сбербанк Онлайн, скачать который можно с официальных магазинов приложений.
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