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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Число активных клиентов Корпоративного блока Сбербанка превысило 2 млн

5 марта 2018 12:48
133
Число активных клиентов Корпоративного блока Сбербанка превысило 2 млн
Интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» использует более 1 млн компаний.

В 2017 году более 400 тысяч новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открыли счета в Сбербанке. Таким образом, число активных клиентов Корпоративного блока Банка на конец 2017 года превысило 2 млн.

Интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» использует более 1 млн компаний, в нем зарегистрировано свыше 3 млн активных пользователей. 99,6 % транзакций осуществляется в электронном виде.

«Рост числа клиентов — результат того, что Банк в прошлом году существенно улучшил свои сервисы для них и предложил новые, — говорит Анатолий Попов, старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка. — Мы запустили пакет услуг "Легкий старт" для начинающих предпринимателей с бесплатным обслуживанием. Был обновлен интернет-банк "Сбербанк Бизнес Онлайн". Клиентам получили быстрые расчеты внутри Банка, которые занимают не более 3–5 минут, и продолжительный 20-часовой операционный день. Расширилась линейка сервисов для развития бизнеса, их уже более двадцати — от бесплатного CRM и онлайн-бухгалтерии до сервиса гарантированных расчетов».

Также Корпоративным блоком Сбербанка в 2017 году был создан Центр корпоративных решений на базе шести площадок в различных субъектах РФ. Его задача — оказывать всестороннюю оперативную поддержку и сопровождение клиентов — юридических лиц. Более миллиона корпоративных клиентов Сбербанка получают справочно-информационное и операционное обслуживание, поддержку в решении вопросов в области комплаенс и внешнеэкономической деятельности, новые продукты и услуги.

Банк постоянно совершенствует и упрощает кредитные процессы, применяя самые передовые технологии: модели анализа данных с помощью Big Data, роботизацию ручных операций. В результате 51 % клиентов крупного и среднего бизнеса получают решение по кредитам менее чем за 5 дней, 53 % входящего потока малого и микробизнеса — решение менее чем за час в рамках смарт-кредитования.

Важным направлением работы Корпоративного блока Сбербанка является активное участие в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами. Доля Банка на рынке кредитования с господдержкой малого и среднего предпринимательства (субсидии, гарантии/поручительства) по результатам 2017 года составляет более 30 %.

К концу 2017 года остаток кредитов малого и среднего предпринимательства в 1,3 трлн руб. превысил докризисный уровень. Годовой прирост портфеля составил более 200 млрд руб., объем выдач кредитов МСП за 2017 год увеличился на 60 % по сравнению с 2016-м и достиг 1,3 трлн руб.




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