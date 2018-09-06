Бухгалтерия со Сбербанком — это просто!

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Современный предприниматель может организовать свою работу практически в любом месте: в небольшом офисе или в собственной квартире, бизнес можно вести даже из кафе или отеля. Зачастую для этого требуется всего лишь ноутбук и смартфон с установленными приложениями интернет-банка. Однако остаются задачи, которые требуют найма дополнительного персонала или личного присутствия. Например, бухгалтерия. Развивать бизнес и не тратить время на рутину помогут бухгалтерские сервисы ПАО Сбербанк для малого бизнеса.Для предпринимателей доступно три варианта: «Моя бухгалтерия Онлайн», «Бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников» и «Моя бухгалтерия Аутсорсинг».Первое предложение — для бизнесменов, которые планируют самостоятельно вести дела, но не обладают специализированными знаниями — пользоваться сервисом сможет каждый. «Бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников» поможет подготовить все документы, останется только подтвердить отправку. При этом абонентская плата за использование сервиса не взимается. Те же, кто выбрал тариф «Моя бухгалтерия Аутсорсинг», по сути нанимают удаленного специалиста, который, помимо прочего, доступен для неограниченного количества консультаций и поможет оптимизировать налоги.Важно отметить, что при подключении сервисов «Моя бухгалтерия Онлайн» и «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» предусмотрена бесплатная страховка от ошибок*.Помимо бухгалтерских, Сбербанк предлагает получить юридические услуги, оптимизировать документооборот и воспользоваться другими предложениями для бизнеса. Ознакомиться с условиями предоставления услуг можно на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП».Фото pixabay.com