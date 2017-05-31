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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Больше свободного времени с автоплатежом

31 мая 2017 10:08
21
Больше свободного времени с автоплатежом
Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн».

Как сэкономить время на домашних делах и посвятить больше времени семье, образованию, спорту или увлечениям? Достаточно настроить автоплатеж на популярные траты и начать экономить время и деньги.

Услугу «Автоплатеж» легко подключить и настроить через банкомат или сервис «Сбербанк Онлайн». Например, вы хотите подключить автоплатеж для услуг ЖКХ. Достаточно найти свою управляющую компанию и внести в готовый шаблон номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции оплаты. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Само списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС.

За сутки до выбранной вами даты оплаты придёт напоминание — СМС с номера 900. Если по какой-то причине счет не нужно оплачивать, ответным СМС оплату можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Автоматические платежи  осуществляются в выходные и праздничные дни. Количество компаний, которые работают с «Автоплатежом» Сбербанка, постоянно растет, поэтому найти свою управляющую компанию не составит труда. Комиссия по большей части оплат не взимается. 

Клиенты Сбербанк используют «Автоплатеж» не только для оплаты услуг ЖКХ. Часто они подключают автоматическую оплату за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение. Оплата кредитов через «Автоплатеж» позволяет поддерживать положительную кредитную историю, ведь оплата происходит без просрочек и в строго установленный день. Владельцы автомобилей оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.
 
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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