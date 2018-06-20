Более 4 тысяч самарцев приняли участие в акции по оплате ЖКХ
20 июня 2018 10:58
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Более 4200 жителей Самарской области приняло участие в акции по оплате ЖКХ, проводимой Поволжским банком ПАО Сбербанк. Каждый житель Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей может стать участником акции и выиграть главный приз – 100 тысяч рублей - или один из второстепенных призов на 3 тысячи рублей.
Чтобы стать участником акции, необходимо в период с 16 апреля 2018 г. по 30 июня 2018 года включительно оплатить услуги ЖКХ на сумму не менее 100 рублей. Сделать это можно следующими способами: оплатить через интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильные приложения, через устройства самообслуживания Сбербанка, с помощью услуги автоматической оплаты счетов «Автоплатеж» или обратившись к сотруднику банка.
Затем каждый участник должен зарегистрироваться на сайте ПАО Сбербанк по ссылке http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/prize-zhkkh.В анкете нужно указать ФИО, контактный номер телефона и уникальный номер платежа (СУИП), который будет напечатан на платежном чеке.
Все участники акции являются претендентами на главный приз – 100 тысяч рублей. Кроме этого, еще 100 участников получат по 3000 рублей. Определение победителей будет происходить с 1 июля по 15 июля 2018 года включительно, а вручение призов – с 16 июля по 31 июля 2018 года включительно.
Подробнее с условиями акции, характере, порядке и способе получения призов по акции можно ознакомиться по ссылке http://www.sberbank.ru/ru/person/promo/prize-zhkkh
Примите участие в акции, и, быть может, именно вы получите главный приз.
Код для быстро доступа на страницу регистрации участника акции:
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