Более 38 тысяч жителей Поволжья открыли вклад «Побеждай» в Сбербанке

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В середине июня Сбербанк запустил промовклад «Побеждай» с повышенной ставкой.Менее чем за две недели в Поволжском банке ПАО Сбербанк было открыто более 38,5 тысяч депозитов «Побеждай» на общую сумму свыше 10 млрд. рублей. При этом больше всего таких вкладов было оформлено в Самарской области – свыше 12 тысяч депозитов на общую сумму 3,2 млрд. рублей. Средняя сумма вклада в Поволжском банке составила 260,9 тысяч рублей.Процентная ставка составляет 6,0%. Минимальная сумма - 50 тысяч рублей РФ, срок вклада – 6 месяцев. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты начисляются в конце срока действия вклада, начисленные проценты можно снимать, а также перечислять на другой счет. При досрочном снятии проценты начисляются по ставке вклада «До востребования Сбербанка России». Вклад неоднократно пролонгируется на условиях, действующих по вкладу на дату пролонгации. С момента продления (пролонгации) будет действовать процентная ставка по вкладу «До востребования Сбербанка России».Вклад «Побеждай» можно открыть в интернет-банке Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении, а также в отделениях и банкоматах Сбербанка. Депозит можно оформить до 2 июля 2018 года включительно.