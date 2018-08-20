Более 16 000 жителей Волгоградской, Самарской, Саратовский и Ульяновской областей научатся развивать бизнес со Сбербанком и Google

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В конце мая на территории Поволжья Сбербанк и Google запустили бесплатную программу «Бизнес класс» для микро- и малых предпринимателей, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело. За два месяца ее участниками стали свыше 16 000 жителей Волгоградского, Самарского, Саратовского и Ульяновского регионов.Федеральная программа «Бизнес класс» — это бесплатный курс развития в предпринимательских навыков. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий, очных встреч с экспертами и работы с наставниками. Дисциплины курса — маркетинг, продажи, бизнес-моделирование, исследования рынка, финансы, управление персоналом, юридические аспекты ведения бизнеса и много другое.В программе есть два направления: «новичкам» расскажут о том, как зарегистрировать компанию, оценить перспективы своей бизнес-идеи, найти клиентов и сотрудников, выстроить маркетинговые и финансовые процессы. Для опытных предпринимателей подготовлен более «продвинутый курс», в который, например, входят такие дисциплины как конкурентная борьба, продвижение бизнеса и стратегическое планирование.По окончании программы выдается электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе». Самые активные выпускники смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.Сегодня в программе зарегистрировано более 280 000 участников — предпринимателей из разных регионов России. В топ-5 популярных направлений бизнеса, которые они планируют развивать или запускать, входят электронная коммерция, розничная торговля, индустрия красоты и спорта, промышленное производство, строительство и инжиниринг.85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. Более половины участников из числа действующих предпринимателей после окончания курса отметили улучшение бизнес-показателей своих компаний, напрямую связанные с обучением.