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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Бенефициару СПЗ и ВБМ-групп Александру Швидаку удалось убедить банкиров — кредиторов приостановить процесс его банкротства

7 августа 2018 12:48
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Бенефициару СПЗ и ВБМ-групп Александру Швидаку удалось убедить банкиров — кредиторов приостановить процесс его банкротства
Банк «Солидарность», подавший иск о банкротстве, подписал со Швидаком (на фото) мировое соглашение.

Об этом стало исходя из материалов суда о банкротстве бизнесмена, раскрытых в августе 2018 года. Банк «Солидарность», подавший иск о банкротстве, подписал со Швидаком (на фото) мировое соглашение, согласно которому бизнесмен признал за собой долг в размере 471 млн рублей. Изначально «Солидарность» требовала с должника только 224 млн рублей.

Еще один кредитор олигарха-банкрота «Балтинвестбанк», попытавшийся подключиться к судебному процессу, попросил оставить его заявление без рассмотрения, так как он заключил с должником дополнительное соглашение об отсрочке исполнения долговых обязательств. По данным материалов суда, иных желающих обанкротить Швидака пока не нашлось, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: pixabay.com


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