Банк ВТБ пошел на конфликт с ФАС, чтобы защитить «Самаратрансстрой»
6 марта 2018 12:56
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ФАС возбудила дело в отношении ВТБ, поскольку банк отказался предоставлять информацию о «Самаратрансстрое».
В январе 2018 года ФАС направила в ВТБ запрос с требованием предоставить информацию и копии документов в отношении ООО «Самаратрансстрой». Антимонопольщиков интересовал период с 1.01.2015 по настоящее время.
По данным антимонопольного ведомства, банк получил запрос 5 февраля, однако в ответном уведомлении сообщил, что предоставлять информацию, указанную в запросе он отказывается, пишет ФедералПресс.
Напомним, ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело по признакам заключения антиконкуретных соглашений при проведении аукционов по ремонту дорог в Самарской области. Фигурантами дела стали ООО «С.И.Т.И», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «Самаратрансстрой». В сообщении ведомства говорилось, что организации создавали видимость конкуренции, принимая участие в электронных аукционах.
Отказ ПАО «Банк ВТБ» был расценен антимонопольным ведомством как нарушение закона о защите прав конкуренции. ФАС возбудила в отношении ВТБ дело «о непредставлении сведений (информации) по мотивированному требованию ФАС России».
«Уполномоченный представитель ВТБ должен явиться 20 марта в ФАС для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола», – говорится в сообщении.
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