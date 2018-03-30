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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Агентство по страхованию вкладов» выплатит компенсацию вкладчикам «АктивКапитал Банка»

30 марта 2018 13:07
119
«Агентство по страхованию вкладов» выплатит компенсацию вкладчикам «АктивКапитал Банка»
Выплаты компенсаций вкладчикам «АктивКапитал Банка» начнутся не позднее 12 апреля.

«Агентство по страхованию вкладов» осуществит выплаты вкладчикам «АктивКапитал Банка» не позднее 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.
«Выплаты начнутся не позднее 12 апреля 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам», – говорится в сообщении.
В пресс-службе агентства также уточнили, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 5 апреля, пишет "ФедералПресс".

«Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков», – уточняется в сообщении.
Напомним, ранее Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО АО «АктивКапитал Банк». Поводом для такого решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.


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