«Агентство по страхованию вкладов» выплатит компенсацию вкладчикам «АктивКапитал Банка»
30 марта 2018 13:07
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«Агентство по страхованию вкладов» осуществит выплаты вкладчикам «АктивКапитал Банка» не позднее 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.
«Выплаты начнутся не позднее 12 апреля 2018 года. До указанной даты Агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам», – говорится в сообщении.
В пресс-службе агентства также уточнили, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 5 апреля, пишет "ФедералПресс".
«Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков», – уточняется в сообщении.
Напомним, ранее Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО АО «АктивКапитал Банк». Поводом для такого решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
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