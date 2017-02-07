25 миллионов человек получают бонусы СПАСИБО
7 февраля 2017 19:33
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7 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителя, где крупнейшие партнеры программы: интернет-магазин «ЛитРес», «РусскийАвтоМотоКлуб», туроператор Tez Tour, сеть магазинов «Посуда Центр» и kari, а также сеть кинотеатров «Киномакс» вручили счастливому участнику памятные подарки и сертификаты на покупки.
Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин лично поздравил юбилейного участника программы лояльности. «Интерес к бонусной программе постоянно растет, что подтверждает стремительный рост аудитории и активность держателей карт Сбербанка. На сегодняшний день в Самарской области насчитывается около полумиллиона участников программы, а количество партнеров достигает 230. Динамика роста участников и партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» подтверждает практическую пользу как для клиентов, так и для бизнеса», – прокомментировал Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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