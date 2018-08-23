Жители Поволжья стали чаще использовать онлайн сервисы для оплаты ЖКХ

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По данным пресс-службы Поволжского банка ПАО Сбербанк, в первом полугодии 2018 года почти на 10% выросло количество оплат услуг ЖКХ через сервис Сбербанк Онлайн. Данные приведены по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего с января по июнь этого года жители Поволжья провели более 9 миллионов соответствующих операций.Специалисты банка связывают рост популярности сервиса с расширением его возможностей, которые повышают удобство и позволяют экономить время.Клиенты Сбербанка могут воспользоваться несколькими способами для оплаты услуг.Первый из них — войти в раздел «Переводы и платежи» - «ЖКХ и домашний телефон» в приложении или на сайте Сбербанк Онлайн. Далее необходимо выбрать нужную компанию или найти ее через поиск. Затем ввести данные для оплаты и подтвердить платеж.Проведенный платеж можно превратить в шаблон для оплаты. Это экономит время, в этом случае не понадобится каждый раз вбивать данные вручную. Для постоянных трат предусмотрено создание собственных шаблонов, чтобы в дальнейшем оплачивать услуги в любое время и в любом месте, например в отпуске или на даче.Один из самых удобных способов оплаты — просканировать специальный код на квитанции. Для этого потребуется смартфон с установленным приложением Сбербанк Онлайн. Достаточно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты, а также сумму для оплаты. Таким способом можно оплатить нужные счета всего за несколько минут.База поставщиков услуг постоянно пополняется, поэтому найти нужную управляющую компанию для оплаты не составит труда. И даже если система компанию все таки не нашла, вы легко можете оплатить по реквизитам.Комиссия за платежи, проведенные через систему Сбербанк Онлайн, минимальная и составляет 1% от суммы платежа. В пользу многих компаний комиссия не взимается совсем.Также в мобильном приложении или интернет-банке Сбербанк Онлайн вы можете подключить Автоплатеж. Данный сервис позаботится о регулярной и своевременной оплате ваших счетов за ЖКХ и другие услуги, при этом информируя вас обо всех этапах платежа: от определения суммы списания до его результата. Подключение бесплатно.Фото pixabay.com