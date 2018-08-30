В Промышленном районе Самары грабители наведались в два магазина, похитив алкоголь и шашлык
30 августа 2018 11:15
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В Промышленном районе Самары в полицию обратились работники торговой точки, расположенной на ул. Ново-Садовой. В ходе опроса они сообщили полицейским, что посетитель прошел мимо кассы вместе с товаром, не оплатив его. Попытки продавцов пресечь действия мужчины не увенчались успехом: он успел выбежать из торгового зала и скрыться. Согласно предоставленным документам, магазин лишился двух бутылок алкогольного напитка. Сотрудники полиции по итогам общения с посетителями и сотрудниками торговой точки, просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснили приметы предполагаемого грабителя. В ходе проверки обобщенной информации у полицейских появилась информация, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения правоохранителей житель Промышленного района - молодой человек 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение угона автотранспорта. Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска отработали места возможного появления разыскиваемого и задержали его на территории областного центра. Подозреваемый признался в хищении и рассказал, что выпил похищенное спиртное.
В том же районе, на улице Московское шоссе, было совершено аналогичное противоправное деяние, однако, на этот раз добычей злоумышленника стал шашлык. Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Ему, по данным полиции, 25 лет, мужчина проживает на территории областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
О грабежах возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
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