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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Участникам «Спасибо от Сбербанка» откроются новые возможности обмена бонусов СПАСИБО

26 октября 2018 09:40
122
Участникам «Спасибо от Сбербанка» откроются новые возможности обмена бонусов СПАСИБО
Участники, достигшие максимального уровня могут обменивать бонусы на рубли.

Для участников «Спасибо от Сбербанка» стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов СПАСИБО в рамках программы лояльности. Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99 % стоимости билета. В рамках трансформации программы в Уровни привилегий участники на уровне «Больше, чем Спасибо» могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении.

Обмен бонусов на билеты в кино. Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99 % стоимости билета, а на рублевую часть оплаты будут начисляться бонусы в размере 2,5 % от суммы. Списать бонусы на билеты можно прямо на сайте «Спасибо от Сбербанка» на портале «Впечатления» или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке «Кино» нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.

Обмен бонусов на рубли. Для самых активных участников, достигших максимального уровня в программе лояльности, стал также доступен обмен бонусов на рубли. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. Участники могут обменивать до 10 000 бонусов в месяц.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:
«Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов. Уже сейчас самые лояльные участники могут не только менять бонусы СПАСИБО на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли».
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