Сбербанк запустил бесплатную карту моментальной выдачи МИР Momentum
20 июля 2018 13:15
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Сбербанк запустил карту моментальной выдачи МИР Momentum. Карта дополняет линейку дебетовых карт моментальной выдачи Visa и MasterCard Momentum - выпускается в рублях и обслуживается бесплатно.
«Сегодня мы предоставляем клиенту возможность за несколько минут получить карту МИР в наших отделениях. Это удобно в первую очередь для тех клиентов, которым нужно оперативно получить реквизиты карты МИР для зачисления заработной платы сотрудника бюджетной сферы, стипендии и пенсии. Например, при оформлении на работу или первом обращении в ПФР за пенсией или пособием. При этом карта МИР Momentum функционально ничем не отличается от персонализированной карты: ее можно использовать для оплаты покупок, в том числе в Интернете, а так же для проведения платежей и переводов», - сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Кирсанова Светлана.
Получить карту МИР Momentum можно в любом отделении Сбербанка.
В соответствии с законом о национальной платежной системе, некоторые выплаты из бюджета при их перечислении на карточные счета должны зачисляться на карты МИР. С 1 июля 2018 года это правило применяется к зарплатам сотрудников бюджетной сферы и стипендиям, а с 1 июля 2020 года - к пенсиям ПФР. Если же клиент открывает новый карточный счет для зачисления любой из вышеописанных выплат, закон предписывает банку сразу выпустить для этого клиента карту МИР.
Подробно об условиях использования моментальных карт Сбербанка можно прочитать на сайте Сбербанка.
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