Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
10 октября 2018 10:40
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Сбербанк снова проводит акцию по предоставлению 50%-й скидки по дебетовым золотым картам всех платёжных систем: Mastercard, Visa и «Мир».
Скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт: MasterCard Gold, Visa Gold и Мир Золотая, — открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.
Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете Сбербанк Онлайн или в отделении банка.
Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории — 0,5%. Скидки платёжных систем: Visa Premium — на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» — на сайте Mastercard, кешбэк — сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» — на сайте НСПК.
«Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле».
- Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.
Фото pixabay.com
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