Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования

144

«Фонд здоровья» — комбинацию страхования жизни и ДМС — для сегмента клиентов «Сбербанк Первый», услуги по страхованию оказывает ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Это накопительное страхование жизни с индивидуальным пакетом медицинских сервисов, включающих телемедицину, чекапы, второе медицинское мнение, а также организацию и оплату лечения в случае диагностирования критического заболевания.В период действия договора (7 или 10 лет, по выбору страхователя) клиент пользуется медицинскими сервисами, а по его окончании получает назад полную сумму взносов. Таким образом, приобретая полис, он не тратит средства, а отказывается только от дополнительных 5-6% (около 60 тыс. рублей в зависимости от комплектации программы), которые мог бы заработать, инвестируя в депозит. При этом клиент получает комплекс высококачественных медицинских услуг, которые вне пакета по отдельности стоят значительно дороже.Сервисв рамках программы «Фонд здоровья» позволяет проходить комплексное медицинское обследование в клиниках России и ряда стран мира каждые 3 года действия полиса. Среди клиник-партнеров Сбербанка — HELIOS и ISAR Klinikum в Германии, Ichilov Assuta в Израиле, CENTER «SAMSUNG» и Severance в Южной Корее, сеть EMC и JCS Medicina в России.Услуга, работающая на базе платформы DocDoc, позволяет клиентам получать видео- или аудио-консультации, заключения и рекомендации врачей различных нозологий 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Срочная связь с врачом обеспечивается в течение 5 минут в любой точке мира. Кроме того, трижды в год возможны консультации врачей со степенью доктора медицинских наук. Все обращения и результаты обследований с помощью сервиса «Телемедицина» фиксируются и хранятся в электронной карте пациента.Опциявключена в программу на случай лечения особо опасных заболеваний в клиниках России и зарубежных стран. В соответствии с этим предложением запланированы не только оплата, но и организация всего процесса лечения с персональным сопровождением менеджера, имеющего медицинское образование. Лимит по стоимости лечения установлен на уровне до 30 млн рублей в год.позволяет в случае постановки критического диагноза направить результаты обследования для получения второго врачебного заключения и подготовки другого курса лечения.Данная опция подразумевает также использование искусственного интеллекта, который обрабатывает массивы информации в течение нескольких секунд. Эта система широко применяется в странах Европы, США и Китае, а в России представлена только в программах компании «Сбербанк страхование жизни».IBM Watson for Oncology помогает работе онкологов, предоставляя им доступ к персонализированным вариантам лечения, основанным на данных более чем 300 медицинских журналов, 200 учебников и почти 15 млн страниц текста. При этом она не заменяет медицинское заключение, ограничиваясь предоставлением рекомендаций (включая подтверждающие доказательства) на усмотрение врача.— новый продукт, ключевая особенность которого – возврат 100% вложенных средств по истечении срока договора. Он значительно расширяет предложение для премиальных клиентов, а также создает новую нишу на страховом рынке, поскольку продуктов аналогичной конфигурации в России ранее не было.