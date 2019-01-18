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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку

18 января 2019 09:50
119
Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку
Закладная при покупке строящегося жилья или строительстве дома в ипотеку Сбербанка больше не обязательна.

Сбербанк упразднил необходимость оформления закладной при покупке или строительстве недвижимости в ипотеку. Упрощенная процедура действует при покупке строящегося жилья, строительстве жилого дома и загородной недвижимости (кроме случаев, когда кредит выдан в рамках программы «Военная ипотека»). Изменение упрощает процесс регистрации права собственности и снятия обременения.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Нововведение очень удобно для наших клиентов. Больше не нужно оформлять закладную в банке и регистрировать ее в Росреестре. И после выплаты кредита для снятия обременения клиенту делать ничего не нужно — банк сам отправит в Росреестр данные о погашении. Мы подсчитали, что благодаря отмене закладных срок снятия обременения в среднем сократится с 30 до 14 дней».
Теперь вместо оформления закладной менеджер Сбербанка готовит дополнительное соглашение к кредитному договору, в котором прописано, что закладная не оформляется. Для этого нужно предоставить банку экземпляр кредитного договора заемщика. Если в договоре нет отметки об оформлении закладной, то дополнительное соглашение оформлять не нужно.

Напомним, что с октября также не оформляется закладная при покупке в ипотеку готового жилья (за исключением кредита в рамках «Военной ипотеки»).


pixabay.com

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