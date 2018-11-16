Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам
16 ноября 2018 09:49
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Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. В рамках акции максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Также увеличен максимальный срок кредита — до 7 лет. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9%.
Фиксированные ставки предлагаются на суммы кредита от 1 млн руб. Со сроком до 5 лет они составляют 11,9% при оформлении через Сбербанк-Онлайн и 12,4 % — в отделениях. Со сроком от 5 до 7 лет ставка 12,9% независимо от канала оформления. На кредиты от 300 тыс. до 1 млн руб. диапазон ставок составляет 11,9–16,9 % на срок до 5 лет и 12,9–17,9 % на срок от 5 до 7 лет. При сумме кредита от 30 до 300 тыс. рублей диапазон ставок составляет 12,9–19,4% на срок до 5 лет и 13,9-19,9% на срок от 5 до 7 лет.
Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать»:
«Накануне нового года мы традиционно проводим промо-кампанию по потребительским кредитам. Это связано с тем, что ближе к концу года спрос клиентов на кредитование повышается на 60% по сравнению с первыми месяцами года. В рамках новогоднего предложения Сбербанка мы предлагаем сниженные процентные ставки для всех сумм потребительских кредитов, а также увеличиваем максимальный срок кредитования с 5 до 7 лет. Увеличенный срок кредитования позволит клиентам получить большую сумму для реализации новогодних желаний с меньшей платежной нагрузкой».
Подать заявку на потребительский кредит можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», а также в отделениях банка. Уже в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. Акция продлится до 31 января 2019 года.
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