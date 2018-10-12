Сбербанк представил денежные «Открытки» и масштабное обновление Сбербанк Онлайн на iPhone
12 октября 2018 09:44
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Сбербанк выпустил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на iPhone.
В «Диалогах» в Сбербанк Онлайн появилась возможность отправлять денежные «Открытки». Это анимированное и озвученное изображение, к которому отправитель прикладывает пожелание и денежный перевод. Пользователь может выбрать открытки более чем из 50 вариантов — со знакомыми с детства героями «Союзмультфильма» («Винни-Пух», «Ну, погоди!»), популярными исполнителями 90-х, сказочными персонажами.
Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
«В начале года мы запустили сервис "Диалоги" в Сбербанк Онлайн. Он быстро набирает популярность: пользователи уже могут общаться, отправлять уникальные стикеры со СберКотом и переводить друг другу деньги прямо в чате. Теперь мы даем клиентам нечто большее — возможность дарить эмоции своим родным, близким, друзьям. Для этого мы создали уникальные денежные "Открытки", в которых бережно перенесли образы отечественной культуры в цифровую среду».
«Открытки» станут доступны пользователям Сбербанк Онлайн на iPhone и Android начиная c 1 октября.
В обновленном Сбербанк Онлайн также появилось несколько существенных улучшений:
вход в приложение стал быстрее;
на главном экране появились полезные «Рекомендации» — финансовые советы, персональные предложения, инструкции по работе с приложением;
через новый поиск на главном экране можно искать контакты для переводов, организации для платежей, функции приложения и банковские продукты;
в обогащенной «Истории операций» теперь отображается полный список операций, включая покупки в магазинах и снятие наличных;
оплата штрафов ГИБДД в Сбербанк Онлайн стала удобнее — можно посмотреть списки новых и уже оплаченных штрафов, сохранить данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, проверить фото и место на карте.
Улучшения станут доступны пользователям iPhone с 1 октября. Установить и обновить мобильное приложение можно по ссылке
Активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 37 млн клиентов. В среднем пользователи входят в приложение чаще, чем один раз в два дня. Клиенты совершают в приложении 13 млн операций в день.
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