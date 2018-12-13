Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
13 декабря 2018 09:56
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Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в пятерку самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в России.
Сервис онлайн-банкинга Сбербанка три года подряд занимает четвертое место, уступая лишь приложениям социальных сетей — WhatsApp, VK и Instagram.
«Приложение Сбербанк Онлайн давно стало помощником для решения ежедневных задач, который всегда под рукой. Благодарим всех, кто доверяет нашему сервису свои финансы и помогает нам совершенствоваться, оставляя отзывы. Предложения и комментарии клиентов — это один из главных ориентиров в развитии наших цифровых каналов» — отметил руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.
Общая аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47 % и превысила 40 млн человек. Более 60% пользователей — 24,3 млн человек используют его как основной цифровой канал. За год этот показатель вырос на 64 %. В среднем пользователи заходят в мобильное приложение 19 раз в месяц.
Фото pixabay.com
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