Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России

130

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в пятерку самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в России.Сервис онлайн-банкинга Сбербанка три года подряд занимает четвертое место, уступая лишь приложениям социальных сетей — WhatsApp, VK и Instagram.«Приложение Сбербанк Онлайн давно стало помощником для решения ежедневных задач, который всегда под рукой. Благодарим всех, кто доверяет нашему сервису свои финансы и помогает нам совершенствоваться, оставляя отзывы. Предложения и комментарии клиентов — это один из главных ориентиров в развитии наших цифровых каналов» — отметил руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.Общая аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47 % и превысила 40 млн человек. Более 60% пользователей — 24,3 млн человек используют его как основной цифровой канал. За год этот показатель вырос на 64 %. В среднем пользователи заходят в мобильное приложение 19 раз в месяц.Фото pixabay.com