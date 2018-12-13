Я нашел ошибку
Главные новости: 
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно совершили выход в открытый космос
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно совершили выход в открытый космос
Назначен глава транспортной прокуратуры Сызрани Им стал Владислав Торопов.
Назначен глава транспортной прокуратуры Сызрани
Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов
Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов
Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки Работы запланировали на третий квартал.
Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки
Отец-алиментщик провел 100 часов за обязательными работами
Отец-алиментщик провел 100 часов за обязательными работами
Создание ракеты для облёта Луны может обойтись в 1,5 трлн рублей На период с 2025 по 2035 год намечены первые пилотируемые полёты на поверхность спутника.
Создание ракеты для облёта Луны может обойтись в 1,5 трлн рублей
В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель
В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель
Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
сегодня  Четверг, 13 декабря, 11:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 66.42
-0.08
EUR 75.22
-0.4
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России

13 декабря 2018 09:56
130
Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
Компания Apple представила список самых популярных приложений в AppStore в 2018 году.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в пятерку самых скачиваемых бесплатных приложений для iPhone в России.

Сервис онлайн-банкинга Сбербанка три года подряд занимает четвертое место, уступая лишь приложениям социальных сетей — WhatsApp, VK и Instagram.

«Приложение Сбербанк Онлайн давно стало помощником для решения ежедневных задач, который всегда под рукой. Благодарим всех, кто доверяет нашему сервису свои финансы и помогает нам совершенствоваться, оставляя отзывы. Предложения и комментарии клиентов — это один из главных ориентиров в развитии наших цифровых каналов» — отметил руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.

Общая аудитория активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47 % и превысила 40 млн человек. Более 60% пользователей — 24,3 млн человек используют его как основной цифровой канал. За год этот показатель вырос на 64 %. В среднем пользователи заходят в мобильное приложение 19 раз в месяц.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
13 декабря 2018  08:33
Итоги строительного сезона с «ТермопанельМонолит»
Итоги строительного сезона с «ТермопанельМонолит»
 Крупнейшие строительные проекты региона, тенденции рынка сэндвич-панелей и результаты сложнейшего сезона продаж. ООО «ТермопанельМонолит» (г. Самара),... Экономика региона
97
12 декабря 2018  11:24
К Новому году в Самарской области начали дорожать продукты
К Новому году в Самарской области начали дорожать продукты
Мониторинг за неделю провел Самарастат. Экономика региона
272
11 декабря 2018  12:54
В реестр проектов повторного применения включен ряд самарских объектов
В реестр проектов повторного применения включен ряд самарских объектов
Всего в списке на данный момент 794 проекта со всей страны. Экономика региона
209
Весь список
Финансы и Банки
13 декабря 2018  09:56
Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
Сбербанк Онлайн — самое скачиваемое банковское приложение в России
Компания Apple представила список самых популярных приложений в AppStore в 2018 году.  Финансы и Банки
129
12 декабря 2018  15:48
Для расчетов использовалась Система Управления Обеспечением (СУО) НРД, что позволило сторонам РЕПО автоматизировать расчеты.
Сбербанк и БК «Регион» с участием НРД заключили первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн
Для расчетов использовалась Система Управления Обеспечением (СУО) НРД, что позволило сторонам РЕПО автоматизировать расчеты.   Финансы и Банки
233
11 декабря 2018  16:15
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории страны.
Центробанк РФ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории страны.  Финансы и Банки
334
Весь список
Строительство
11 декабря 2018  18:48
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
При строительстве дороги до поселка «Русская Америка», возводимого «Корпорацией КОШЕЛЕВ», начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый... Строительство
399
11 декабря 2018  12:37
Для фасада кассационного суда в Самаре выбраны варианты
Для фасада кассационного суда в Самаре выбраны варианты
Какой именно проект станет окончательным, решат в ближайшее время. Строительство
197
11 декабря 2018  11:24
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» в Самаре снова попали в скандал с нарушением границ чужой земли
Проекты «Корпорации КОШЕЛЕВ» в Самаре попали в скандал с нарушением границ чужой земли
При строительстве начали засыпать участки садового товарищества «Дубовый Гай».  Строительство
202
Весь список
Материалы и технологии
11 декабря 2018  09:36
Крышные системы дымоудаления
 При возникновении пожара, наряду с тушением огня, жизненно важно минимизировать воздействие плотного потока дыма. Комплекс дымоудаления позволяет... Материалы и технологии
71
10 декабря 2018  19:45
Масло воск для пола - позитивные характеристики
Масло воск для пола - позитивные характеристики
 Выбирая материалы для пола, многие предпочитают дерево. Здесь - масса позитивных характеристик. Натуральная древесина пахнет хвоей, выделяет фитонциды,... Материалы и технологии
70
4 декабря 2018  12:09
Обзор интернет-магазина напольных покрытий «Quick-Step» в Самаре
Обзор интернет-магазина напольных покрытий «Quick-Step» в Самаре
 Какое напольное покрытие выбрать для дома или офиса? Ведь линолеум и керамическая плитка всем приелись. Представляем вам магазин напольных покрытий... Материалы и технологии
135
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
852
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2072
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2036
Весь список
Бизнес
11 декабря 2018  23:15
Представители «Московского» всячески препятствовали прекращению работы «Ашана».
«Ашан» хочет официального развода с «Московским»
Представители «Московского» всячески препятствовали прекращению работы «Ашана».  Бизнес
578
11 декабря 2018  19:16
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».
Останки страховой группы «Компаньон» продадут всего за рубль
Именно в такую сумму эксперты оценили стоимость одного из самых крупных активов компании — дебиторской задолженности ростовского «Центр-Офиса».  Бизнес
418
11 декабря 2018  13:45
В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
Он будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса. Бизнес
250
Весь список


Новости компаний
13 декабря 2018  09:01
Новый мобильный эко пост Куйбышевского НПЗ проследит за состоянием воздуха в районе Он оснащен самым современным и высокоточным оборудованием
Новый мобильный эко пост Куйбышевского НПЗ проследит за состоянием воздуха в районе
Он оснащен самым современным и высокоточным оборудованием. Новости компаний
105
11 декабря 2018  12:30
АвтоВАЗ планирует подписать специнвестконтракт с Минпромом РФ 25 декабря
АвтоВАЗ планирует подписать специнвестконтракт с Минпромом РФ
Речь идет о развитии выпуска более 20 моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. Новости компаний
220
11 декабря 2018  09:19
На Куйбышевском НПЗ молодых работников посвятили в нефтепереработчики
На Куйбышевском НПЗ молодых работников посвятили в нефтепереработчики
В числе новичков – преимущественно представители рабочих специальностей.  Новости компаний
225
10 декабря 2018  11:45
Облик сверхтяжелой ракеты разработает самарский РКЦ
Облик сверхтяжелой ракеты разработает самарский РКЦ "Прогресс"
Проект сверхтяжелой ракеты представят правительству в начале 2019 года. Новости компаний
314
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
190
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
200
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
802
Весь список
Транспорт
13 декабря 2018  00:04
Определился подрядчик, который разработает проект поворота трамвайной линии от 15-го микрорайона до мундиального стадиона за 3,7 млн рублей.
До «Самара Арены» протянут новую трамвайную линию
Определился подрядчик, который разработает проект поворота трамвайной линии от 15-го микрорайона до мундиального стадиона за 3,7 млн рублей.   Транспорт
566
12 декабря 2018  11:00
К стадиону
К стадиону "Самара-Арена" построят трамвайную линию из 15 микрорайона
Проект линии разработают за следующие 9 месяцев. Транспорт
241
11 декабря 2018  18:06
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции
Пассажиры, планирующие поездку поездом в канун Нового года, могут оформить билеты со скидкой 50%
Специальное предложение действует по 31 декабря 2018 года в рамках акции "Новогодняя ночь" и распространяется на верхние места купейных и... Транспорт
266
10 декабря 2018  14:23
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров. Составы сформированы Куйбышевским филиалом АО «ФПК» из вагонов последних лет постройки.
Первые 200 туристов отправятся в Казань на новом поезде из Самары
В рамках проектов «Вагон знаний» и «Вагон здоровья» на регулярном ежедневном скором поезде в путешествие в Казань отправятся первые 200 пассажиров.... Транспорт
1323
Весь список
Предпринимательство
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
95
2 декабря 2018  21:43
Как подобрать персонал в Москве?
Как подобрать персонал в Москве?
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
87
29 ноября 2018  14:35
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
 Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
141
Весь список
Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
560
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
901
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
826
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
562
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
580
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
890
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1094
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
976
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1359
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1747
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1821
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3044
Весь список

Мероприятия
В Общественной палате СО презентуют издание для школьников «Безопасные каникулы. Дети – детям»
Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные