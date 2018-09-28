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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Рефинансирование под залог недвижимости» от Сбербанка поможет сэкономить на ежемесячных платежах

28 сентября 2018 09:55
109
«Рефинансирование под залог недвижимости» от Сбербанка поможет сэкономить на ежемесячных платежах
Это одна дата, один платеж и фиксированная сумма.

Рефинансирование — простой способ платить меньше. Объедините кредиты в один со сниженной ставкой: ежемесячная нагрузка или общая переплата по кредиту будет ниже.
Рефинансировать можно ипотечный кредит, а так же объединить в один кредит действующую ипотеку, потребительские кредиты, кредитные карты и автокредиты любых
банков. Есть возможность включить в программу новый кредит на личные цели. Ставка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, составляет 9,5%, при
объединении кредитов или при включении дополнительной суммы наличных средств, ставка снижена до 10%.

По данным пресс-службы Поволжского банка ПАО Сбербанк, с начала 2018 года в Самарской области заключено свыше 650 договоров на рефинансирование общей
суммой на 840 млн рублей.

Для оформления продукта «Рефинансирование под залог недвижимости» нужен только паспорт и информация по кредиту, который вы хотите рефинансировать. Подать заявку
на кредит, не выходя из дома, вы можете в режиме online на сайте «ДомКлик». Удобный калькулятор и форма для заполнения на сайте помогут вам собрать все необходимые
документы и отправить их в банк.
Не стоит забывать про удобство: рефинансирование — это одна дата, один платеж и фиксированная сумма. Ещё комфортнее настроить автоплатёж с банковской карты, чтобы
не допустить просрочку.

Подробнее о программе можно узнать на www.sberbank.ru.
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