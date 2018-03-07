Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
7 марта 2018 14:01
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Сегодня, 7 марта обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час.
8 марта обслуживание клиентов в офисах не производится.
9 марта обслуживание клиентов производится с 10:00 - 15:00 в дежурных офисах по следующим адресам:
• ул.Аэродромная, 50, отделение № 6991/0226
• ул.Стара-Загора, 139, отделение № 6991/0289
С 10 марта офисы работают в прежнем режиме.
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
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