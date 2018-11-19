OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасности

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15 и 16 ноября 2018 года дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE провела международную конференцию по практической кибербезопасности OFFZONE 2018. На мероприятии, прошедшем в центре Digital October в Москве, собралось более 700 экспертов, исследователей и участников профессиональных сообществ из России, Европы, Азии и Америки. Специальным гостем стал представитель оргкомитета одной из знаковых отраслевых конференций мира — DEFCON (проводится в Лас-Вегасе с 1993 г.).Гости OFFZONE обсудили различные аспекты кибербезопасности в двух основных секциях (Main Track и Fast Track), а также на трех тематических треках: от представителей крупнейших финансовых организаций (FINANCE.ZONE), экспертов по анализу защищенности веб-приложений (WEB.ZONE), исследователей аппаратного обеспечения и электроники (HARDWARE.ZONE).Более 50 признанных экспертов из России, Европы и Азии выступили с докладами за два дня конференции, в их числе представители BI.ZONE, «Лаборатории Касперского» и других.Спикеры представили ретроспективу отрасли за последние 20 лет, а также очертили наиболее перспективные направления развития. Была предложена методика более эффективного обучения специалистов по кибербезопасности, продемонстрирована практическая реализация атак на встраиваемые системы, разобраны сильные стороны и уязвимости последних обновлений популярных сервисов и алгоритмов. Специалисты BI.ZONE и ПАО Сбербанк выступили на нескольких треках, представив собственное исследование безопасности биометрических технологий аутентификации, а также подробно рассказав о современных подходах злоумышленников к фишингу и атакам на юридических лиц в финансовой сфере.Последняя тема вызвала особый интерес гостей OFFZONE: финансовая отрасль сегодня является целью №1 для организованной киберпреступности. Тематическая секция FINANCE.ZONE стала удобной площадкой для обмена опытом внутри профессионального сообщества специалистов по безопасности. Эксперты обсудили неочевидные сложности в использовании машинного обучения для детектирования подозрительных финансовых операций, тонкости работы процессинга, наиболее распространенные, а также самые любопытные атаки последнего времени.В рамках конференции также состоялся финал ежегодных соревнований по этичному хакингу CTFZONE 2018, которые уже несколько лет привлекают участников со всего мира. Из более 1000 команд отборочного этапа в финал прошли лучшие 10 участников из России, Венгрии, Китая, Польши, Украины и Южной Кореи. Целью команд-финалистов было обнаружить как можно больше уязвимостей в сервисах противников, одновременно отражая атаки соперников и защищая собственную инфраструктуру. Соревнование оказалось очень динамичным: весь первый день в лидеры поочередно выбивались команды из 3 стран. С утра второго дня определились фавориты, которые по итогам соревнования поделят призовой фонд — 18 000 долл. США.Помимо докладов, участникам и гостям OFFZONE были предложены задания на знание теории и практики кибербезопасности от партнеров конференции — компаний «Лаборатория Касперского», QIWI, Wallarm. Множество сторонних активностей и оформление площадки позволили полностью погрузиться в настоящую атмосферу постапокалипсиса, что еще раз напомнило о серьезности стоящих перед планетой киберугроз.Фото pixabay.com