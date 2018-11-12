Число пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 40 млн человек
12 ноября 2018 09:41
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Аудитория пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» за год выросла на 47 процентов и превысила 40 млн человек.
В среднем пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3 млн операций в день, что на 74 % больше, чем год назад. Самые востребованные операции — P2P-переводы, на которые пришлось 47 % от общего количества ежедневных операций в Сбербанк Онлайн. За год количество P2P-переводов в приложении выросло на 85 %, количество переводов между своими счетами — на 78 %, платежей через Сбербанк Онлайн — на 59 %.
Более 60 % пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» используют его как основной цифровой канал — 24,3 миллиона человек. За год этот показатель вырос на 64 %.
Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:
«Развивая приложение "Сбербанк Онлайн" для 40 млн наших клиентов, мы не только ориентируемся на их потребности, но и стараемся предлагать нечто новое. Для этого мы интегрируем в наш банковский цифровой сервис опыт из других индустрий и сфер жизни. Это помогает нам предвосхищать потребности пользователей и формировать тренды».
В 2018 году в приложении «Сбербанк Онлайн» появился ряд новых возможностей. Был запущен сервис «Диалоги», в котором пользователи общаются и переводят деньги через чаты. В «Диалогах» можно отправить стикер и поздравить с помощью «Открыток». Среди других недавно появившихся функций Сбербанк Онлайн — получение пенсионных государственных услуг, заказ цифровой карты, раздел «Инвестиции», полезные рекомендации в формате карточек на главном экране и другое.
Фото pixabay.com
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