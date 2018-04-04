40 млрд руб. ипотечных кредитов выдано в Самарской области в 2017 году

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Для финансового сектора Самарской области 2017 год стал годом активизации кредитования. Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд руб. (увеличениена 5%). Население получило кредитов на 187 млрд руб., что на 28% больше, чем в предыдущем году. В частности, выдано 40 млрд руб. ипотечных кредитов (рост на 34%).Средние ставки по рублевой ипотеке в регионе опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года. Об этом сообщили 3 апреля в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России на совещании с представителями финансового сектора региона.Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, неприводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области – с 5,2% до 1,5%.