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40 млрд руб. ипотечных кредитов выдано в Самарской области в 2017 году

4 апреля 2018 11:01
134
40 млрд руб. ипотечных кредитов выдано в Самарской области в 2017 году
Это на 34% больше, чем в предыдущем году.

Для финансового сектора Самарской области 2017 год стал годом активизации кредитования. Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд руб. (увеличение
на 5%). Население получило кредитов на 187 млрд руб., что на 28% больше, чем в предыдущем году. В частности, выдано 40 млрд руб. ипотечных кредитов (рост на 34%).
Средние ставки по рублевой ипотеке в регионе опустились ниже психологической отметки в 10%, составив 9,6% в декабре 2017 года. Об этом сообщили 3 апреля в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России на совещании с представителями финансового сектора региона.

Последовательная денежно-кредитная политика Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не
приводящему к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4% до 2,5%, в Самарской области – с 5,2% до 1,5%.

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