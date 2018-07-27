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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка

27 июля 2018 13:58
113
500 человек попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка
Стартовал очный этап отбора будущих учащихся.

Первые 2000 лучших претендентов из 6000, прошедших онлайн- тестирование на текущий момент, приглашены на личное собеседование в Москву — по итогам 500 сильнейших попадут в первый «бассейн». Всего будет проведено три «бассейна», первый стартует в конце августа.

«Бассейн» — это первое испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. В ходе четырехнедельного интенсива поступающие получат доступ к обучающей программе на высококлассно оборудованных рабочих местах. Абитуриенты сразу будут погружены в задачи по основам программирования. Учиться им придется самим по доступным видеоматериалам и другим источникам информации.

«Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка. Название отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в XXI веке. Обучение в школе бесплатное, длительность — от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7 исключительно в офлайн-формате (с личным присутствием студентов). Стать студентом школы может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте школы.

Всего с начала объявления об открытии школы поступило более 72 000 заявок от желающих пройти обучение и стать специалистом мирового уровня в области программирования. 13 500 претендентов зарегистрировались за первую неделю с момента запуска онлайн-тестирования.

Фото: pixabay.com


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