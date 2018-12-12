Тенденции рынка криптовалюты в 2019 году

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За последние два года крипторынок претерпел кардинально разные трансформации. В 2017 году произошёл огромный рост рынка криптовалюты - было запущено множество проектов, инвестировались миллионы долларов. Как сообщает spb.aif.ru 2018 стал годом оттока вложений и сильного замедления развития рынка. Многих людей интересует вопрос: как изменится ситуация на крипторынке в 2019 году?



Модернизация блокчейна



Эксперты в области криптовалюты утверждают, что застой на данном рынке во многом обусловлен несовершенством технологии блокчейна. Отмечается, что эта технология совсем не отлажена, сбоит и в целом работает не в полную мощность.



Игрокам крипторынка необходимо начинать постепенное устранение проблем в 2019 году. Скорее всего, в следующем году повысится конкуренция между разработчиками блокчейнов. Приток большего количества инвестиций будет способствовать росту рынка, так как поддержка будет оказываться самым финансово эффективным и инновационным решениям.



Существенной проблемой криптовалюты остается ее высокая волатильность. На это оказывают влияние такие факторы: активность спекулянтов, нежелание входа на рынок крупных инвесторов, хардфорк Bitcoin Cash, готовность трейдеров выходить из биткоина в стейблкоины и другие. Несомненно важнейшей задачей для рынка криптовалюты в 2019 году является создание благоприятного микроклимата для инвесторов и других участников рынка.



Улучшение технологии блокчейна и появление стабильности на крипторынке - два условия, которые могут задать долгосрочный тренд на рост.



Токенезация



Во время взрывного подъема крипторынка люди массово инвестировали в криптовалюту. Несовершенство и сильная спекуляция на рынке привели к печальным последствиям, от которых рынок не может оправиться до сих пор. Однако, в 2019 году эксперты прогнозируют резкий рост токенезации активов.



Токенезация активов способна построить платформу для создания совершенно нового сектора инвестиций и торговли криптовалютой, а также привлечь новых инвесторов и владельцев разных товаров. Экспертами прогнозируется высокая конкуренция за инвесторов и владельцев активов среди различных криптопроектов. Безусловно это не гарантирует резкий рост рынка, но это задел на будущее - поскольку токенезация в будущем может затронуть практически все сферы (в том числе изобразительное искусство и недвижимость).



Сохранность личных данных



Защита личной информации - актуальная задача в то время, когда крупнейшие компании хотят получить всю информацию о потенциальных клиентах. Технология распределенного реестра способна это сделать, благодаря децентрализованному хранению данных и другим новаторским решениям.



Деятели криптоиндустрии надеятся, что в 2019 году больше людей будут узнавать о способностях блокчейна, они станут более ответственно относиться с хранению персональных данных. Внедрение технологии блокчейна в повседневную жизнь людей, специальные платформы для новичков - потенциальные задачи для крипторынка.



По прогнозам специалистов 2019 год для рынка криптовалюты должен стать важнейшим годом для его будущего развития. Главной задачей, которая сейчас стоит перед криптоиндустрией, является ее стабилизация - решение вопросов о законодательном регулировании и установление понятных и единых правил игры.