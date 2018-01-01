Резервный фонд России перестал существовать
1 января 2018 14:15
169
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, в который власти направляли дополнительные доходы от роста цен на углеводороды. Резервный фонд в этой схеме был источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.
Власти планировали полностью использовать Резервный фонд в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина Антона Силуанова, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей.
В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год. Власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ: на эти цели, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей.
В последующие годы ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019-м и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году. При этом Минфин и дальше будет пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 января 2018 14:15
Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ. Экономика региона
168
29 декабря 2017 19:01
Спад в промышленности и замедление роста инвестиций говорят об обратном. Экономика региона
228
28 декабря 2017 12:28
Средние цены на все остальные объекты на рынке снизились за год только на 2-3%. Экономика региона
207
Финансы и Банки
31 декабря 2017 15:23
28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. Финансы и Банки
428
29 декабря 2017 12:56
С 9 января офисы работают в прежнем режиме. Финансы и Банки
295
29 декабря 2017 02:07
Среди потерпевших актер Олег Табаков. Финансы и Банки
450
Строительство
29 декабря 2017 13:05
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
809
26 декабря 2017 13:29
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
732
22 декабря 2017 09:05
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
385
Новости
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1040
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1018
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2064
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
313
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
103
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
715
Новости компаний
28 декабря 2017 12:24
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
186
28 декабря 2017 09:11
26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
204
27 декабря 2017 23:05
Для того, чтобы в помещении было всегда приятно находиться, нужно позаботиться о влажности и температуре воздуха там. Лучше подумать об этом вопросе ещё на... Новости компаний
74
27 декабря 2017 11:23
Он был проведен для сотрудников ПАО «Самараэнерго». Новости компаний
191
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
155
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
188
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
255
Транспорт
31 декабря 2017 10:53
Ограничений движения транспорта в связи с празднованием Рождества не предусмотрено. Транспорт
351
31 декабря 2017 10:12
Ограничение связано с новогодними праздниками. Транспорт
389
29 декабря 2017 10:38
Оно начнет действовать с 15 января. Транспорт
171
29 декабря 2017 10:06
Суда на воздушной подушке будут ходить на постоянной основе с 29 декабря. Транспорт
298
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5988
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2212
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9148
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2796
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10912
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3189
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2890
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1773
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2165
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2059
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1721
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3355
Мероприятия