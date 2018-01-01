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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Резервный фонд России перестал существовать

1 января 2018 14:15
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Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ.
Как сообщает телеканал РИА Новости, резервный фонд России с 1 января присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, в который власти направляли дополнительные доходы от роста цен на углеводороды. Резервный фонд в этой схеме был источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Власти планировали полностью использовать Резервный фонд в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина Антона Силуанова, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей.

В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год. Власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ: на эти цели, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей.

В последующие годы ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019-м и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году. При этом Минфин и дальше будет пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту. 
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