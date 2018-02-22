Завершение сделки по продаже 14,16% «Роснефти» китайской CEFC перенесено на первое полугодие 2018 года
22 февраля 2018 14:48
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О готовящейся сделке партнеры объявили 8 сентября 2017 года. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин тогда говорил, что она будет закрыта до конца 2017 года. Но сделка до сих пор не завершена, а представители CEFC, Glencore и QIA отказывались от комментариев и до последнего времени не раскрывали новый срок, когда это будет сделано.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев 21 февраля отказался комментировать, почему завершение сделки перенесли на первое полугодие 2018 года. В CEFC также не ответили на запрос РБК
Пакет «Роснефти» обойдется CEFC в $9,1 млрд, большую часть этих денег частный китайский конгломерат рассчитывал привлечь в долг. €5 млрд компании выделит ВТБ под залог всего пакета акций, оставшуюся часть финансирования планировалось привлечь у китайского государственного банка развития (CDB), сообщало Reuters со ссылкой на источники. В целом CEFC планировала занять 60–70% необходимой суммы ($5,46–6,37 млрд), утверждало агентство со ссылкой на представителя CEFC. Glencore и QIA после продажи пакета останутся владельцами 0,5 и 4,8% акций «Роснефти» соответственно.
Glencore и QIA купили 19,5% акций «Роснефти» в начале января 2017 года. Партнеры заплатили за пакет €10,2 млрд, большую часть которых привлекли в кредит. Так, итальянский банк Intesa выделил им €5,2 млрд, еще €2,2 млрд предоставили неназванные кредиторы (среди них был российский Газпромбанк, как писали РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники). При этом Glencore также заключила с «Роснефтью» пятилетний контракт на поставку нефти.
Однако партнерам пришлось договориться о перепродаже большей части пакета (14,16 из 19,5%) меньше чем через год из-за сложностей с обслуживанием кредита, привлеченного на его покупку, объяснял Сечин. По его словам, из-за девальвации доллара по отношению к евро расходы на обслуживание кредита стали «достаточно серьезным». Сечин приветствовал появление среди акционеров «Роснефти» китайской компании и заверял, что теперь их пул сформирован окончательно.
CEFC действительно планировала привлечь деньги в CDB, говорят два собеседника РБК, близких к китайскому банку. По словам одного из них, обсуждались разные варианты финансирования сделки: либо компания занимает все $9 млрд в CDB, либо привлекает в качестве партнеров частных инвесторов, а затем замещает их финансирование банковским.
CEFC в январе 2018 года предлагала частным китайским инвесторам поучаствовать в сделке в составе консорциума, подтвердил РБК собеседник в одной из китайских компаний, которая получила такое предложение. По его словам, CEFC искала инвесторов на $2 млрд и гарантировала, что выкупит у них акции «Роснефти» через три года, а инвесторы заработают на росте стоимости бумаг. Но через несколько недель CEFC свое предложение отозвала, продолжает собеседник РБК.
По состоянию на конец января CEFC все еще не договорилась о финансировании, утверждают два источника РБК, близких к CDB. Один из них говорит, что вопрос не был решен и в середине февраля. «CEFC усердно работает над решением проблемы с финансированием», — подчеркивает он.
CEFC — частная компания, в этом причина проблем с привлечением финансов в Китае, объясняет собеседник, близкий к CDB. В прошлом году китайское правительство решило упорядочить размещение частных китайских инвестиций за рубежом и серьезно ужесточило контроль за движением капитала, сообщало издание South China Morning Post. В частности, в декабре китайские власти обязали частных инвесторов уведомлять о своих планах правительство, а для «особо чувствительных сделок» получать разрешения. Правительство также рекомендовало китайским инвесторам быть осторожнее с проектами, вхождение в которые требует привлечения серьезных кредитных средств. Более того, китайские регуляторы составили список, в который внесли рискованных заемщиков из числа частных китайских компаний. В него попали, в частности, Wanda, Fosun, Anbang и HNA, утверждала South China Morning Post. В январе 2018 года, спустя почти месяц после ужесточения контроля за иностранными инвестициями, китайский фонд Fosun отказался от покупки 10% акций российской компании «Полюс», о которой партнеры договорились еще в мае 2017 года.
Источник, близкий к CDB, сказал РБК, что китайские власти рекомендовали с осторожностью кредитовать и CEFC. «Если бы CEFC была государственной компанией, они бы получили кредит очень быстро. Но это частный фонд, которому CDB уже предоставил большой кредит и который власти рекомендовали финансировать с осторожностью», — рассказывает собеседник РБК. Тем не менее два источника РБК, близких к CDB, не видят риска отказа от сделки.
«Роснефть» не обращалась в правительство с какими-то проблемами; в нашем понимании для закрытия сделки нужно просто больше времени», — сказал РБК федеральный чиновник. В целом правительству это не так важно: акционеры перепродают акции, бюджет уже получил свои деньги, напоминает он.
Обещание закрыть до конца года сделку, объявленную в сентябре, изначально выглядело фантастическим — обычно сделки с китайцами готовятся не менее девяти месяцев, добавляет собеседник РБК в китайской компании. Представитель CEFC не ответил на вопросы РБК о финансировании сделки, направленные три недели назад. Он также не ответил на запрос, отправленный в среду, 21 февраля.
Скорее всего, закрытие сделки действительно задерживается из-за китайской стороны, вряд ли проблемы возникли у продавцов, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Задержка вряд ли связана с ценой — она понятна и соответствует оценке, по которой Glencore и QIA купили акции «Роснефти» в прошлом году, считает аналитик. Вероятно, CEFC улаживает какие-то вопросы с правительством Китая и регуляторами, которые в прошлом году серьезно ужесточили контроль за оттоком капитала, заключает эксперт.
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