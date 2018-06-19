Зарубежные интернет-магазины заявили, что отмена беспошлинного порога сделает покупки дороже

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«Для доставки товаров стали использоваться альтернативные схемы через страны ЕАЭС с высокими лимитами беспошлинного ввоза. Таким образом, мы полагаем, что поставленная цель по таможенным сборам в российский бюджет не будет достигнута», — сказал Кретов в разговоре с РБК.Он также отметил, что ужесточение таможенных правил не будет способствовать росту внутреннего рынка электронной коммерции, так как большинство российских интернет-пользователей делают свою первую покупку именно на зарубежных интернет-площадках и только после этого начинают покупать у локальных игроков.«Введение нулевого порога беспошлинного ввоза приведет к резкому спаду покупательной активности потребителей: увеличится конечная стоимость ввозимых товаров, увеличится эмоциональный страх трансграничных покупок», — уверен Кретов, по словам которого, новый порядок, который значительно жестче норм решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 20 декабря 2017 года, ставит российского потребителя в более неблагоприятные условия по сравнению с соседними странами.В пресс-службе AliExpress РБК заявили, что надеются на то, что при принятии решения («каким бы оно ни было») российские власти примут во внимание «интересы миллионов интернет-пользователей и российских покупателей, в том числе из российских регионов, с которыми работает AliExpress».В свою очередь, директор по развитию ассортимента российского интернет-магазина Wildberries Вячеслав Иващенко уверен, что обложение пошлинами онлайн-покупок за рубежом приведет к росту продаж отечественных онлайн-ретейлеров.«Многие покупатели не захотят платить пошлину за товар, который можно купить в нашем магазине и получить его на следующий день», — прогнозирует он.Представитель Wildberries также предположил, что реализация предложений ФТС позволит сдержать рост цен в российских интернет-магазинах. «Ввод пошлин при правильном их администрировании несущественно повлияет на кросс-бордер. И скорее, напротив, позволит российским интернет-магазинам снизить цены, так как они смогут быстрее расти и сокращать издержки за счет объемов», — пояснил Иващенко.По словам главы ФТС Тимура Максимова, перейти к обложению пошлиной всех покупок в зарубежных интернет-магазинах его ведомство предлагает в течение года-полутора в связи с тем, что время на подготовку нужно не только бизнесу и «Почте России», но и самим таможенникам.Планы снижения порога беспошлинного ввоза товаров уже озвучивались на разных уровнях власти. Так, предложение о его сокращении до €20 содержалось в проекте бюджета на 2018–2020 годы. В октябре прошлого года «Почта России» предлагала ввести пошлины для товаров дороже €200 к 2019 году и дороже €20 к 2021 году.