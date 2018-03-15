Зарплата самарцев выросла на 15%
15 марта 2018 18:36
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За февраль средний уровень самарских зарплат вырос на 9,1% и составил 33 569 рубля — это почти на 15% больше, чем год назад.
Работодатели были готовы к росту зарплат и отказались от сокращения персонала. Сейчас в Самаре открыто более 13 тысяч вакансий.
Половина самарского рынка труда состоит из вакансий сферы продаж, рабочего персонала, производства, транспорта, информационных технологий и административного персонала.
Наиболее популярные профессии Самары — менеджеры, инженеры, продавцы-консультанты, водители, операторы, администраторы и бухгалтеры.
За месяц средние зарплаты менеджеров не изменились и составили 31 633 рубля. Аналогичная ситуация с администраторами — оклад в среднем 24 313 рублей.
Продавцы на удивление стали получать на 6,5% больше - в среднем 24 486 рублей. Операторы телефонных центров также получили надбавку в 2,5 тысяч — в марте их средняя зарплата составила 28 712 рублей.
Больше всего повезло самарским бухгалтерам и инженерам. Среднестатистическая заработная плата у бухгалтеров выросла с января на 13,7% и составила на начало марта 29 325 рублей, у инженеров на 20,4% — 42 184 рубля.
Из статистики можно сделать вывод, что популярная профессия — не всегда высокооплачиваемая.
А вот что касается профессий с высокой заработной платой. Самыми богатыми в Самаре считаются руководители филиалов или исполнительные директора, а также специалисты IT-сферы. Максимальный оклад управленцев и айтишников достигает 200 тысяч рублей в месяц, а средний оклад вырос на 10% и варьируется в районе 40-45 тысяч рублей.
Вот только руководителям нужно проработать более 10 лет, чтобы добиться высокооплачиваемой должности, а программистам достаточно всего лишь 3 года.
В целом вакансии по уровню заработных плат распределились на несколько категорий: 5,5% вакансий предлагают от 60 до 100 тысяч рублей, 10,3% - от 40 до 60 тысяч рублей, 21,1% - от 25 до 40 тысяч рублей, 19,4% - от 15 до 25 тысяч, 9,3% - до 15 тысяч.
Также 33,8% работодателей города не хотят оглашать точный ежемесячный заработок и ставят пометку «по договорённости». Будьте осторожны, в большинстве случаев подобные вакансии предусматривают «серую» зарплату и неофициальное трудоустройство.
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