За 1 полугодие 2017 года средняя зарплата социальных работников в Самарской области составила 21 900 рублей

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По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, по итогам федерального статистического наблюдения за 1 полугодие 2017 года средняя заработная плата социальных работников в Самарской области сложилась в размере 21 900 руб., что составляет 82,2 % от средней заработной платы по региону.В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата учителей Самарской области за 9 месяцев 2017 года составляет 27 937 рублей, а уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей - 95% от среднемесячной заработной платы учителей региона, или 25 537 рубля, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com