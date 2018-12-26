За 2018 г. Самарская область сэкономила более 800 млн рублей на обслуживании госдолга
26 декабря 2018 16:36
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Более того, по итогам текущего года расходы на обслуживание госдолга Самарской области должны составить 3,7 млрд руб., что на 808 млн руб. ниже первоначально запланированного объема и на 590 млн руб. — аналогичных расходов прошлого года.
По состоянию на 1 декабря 2018 г. объем государственного долга Самарской области составляет 55,25 млрд рублей. При этом полностью погашена задолженность перед коммерческими банками.
Рыночный долг региона представлен в основном обязательствами по выпущенным ценным бумагам. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигационных займов Самарской области в общем объеме 36,7 млрд рублей. Из них за этот год регион разместил займ на 8 млрд руб. сроком обращения восемь лет по ставке купонного дохода 7,45%, что ниже текущего значения ключевой ставки ЦБ РФ (7,75%) и стало лучшим результатом на рынке субфедеральных займов в 2018 году.
"Итоги данного размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала. Самарская область, как надежный заемщик и эмитент с большим опытом работы на рынке заимствований, своевременно и в полном объеме выполняет все свои обязательства по обслуживанию и погашению долга", — отмечают в пресс-службе правительства региона.
Депутат губернской думы, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Андрей Кислов положительно оценивает работу по сокращению госдолга Самарской области: "Как я понимаю, сейчас выбрана политика — исходя из возможностей бюджета, начать сокращение долговой нагрузки".
В продолжение он заметил, что сам не любит жить в долг, и другим не советует. "Мы же понимаем: беря в долг, мы обрекаем следующие поколения на жизнь в кабале. Я не говорю, что надо отложить все задачи, и все средства бросить на полное погашение бюджетных заимствований. Но я считаю, что кредитный долг региона наращивать не надо, а действующий — постепенно гасить", — отметил Андрей Кислов.
Напомним, с января 2014 г. до января 2017 г. объем госдолга Самарской области вырос с 39,6 до 67,4 млрд рублей. По итогам 2017 г. его удалось сократить на 3 млрд руб. — до 64,4 млрд руб., а расходы на его обслуживание уменьшились за этот период на 1 млрд рублей.
По итогам 2017 г. уровень долговой нагрузки составил 51%, за 2018 г. он должен снизиться еще на 4%.
В конце прошлого года между региональными властями и федеральным Минфином было заключено соглашение о реструктуризации обязательств по ранее взятым кредитам на 12,2 млрд руб.: срок их погашения должен был наступить в 2018–2019 и 2021–2022 году, однако был продлен на семь лет. В результате в 2018 г. удалось сократить объем расходов на погашение заимствований на 4,8 млрд руб., в 2019 г. — на 2,8 млрд рублей.
О необходимости сокращения долговой нагрузки региона, а также расходов на ее обслуживание неоднократно заявлял глава региона Дмитрий Азаров.
"Мы будем и впредь исполнять взятые обязательства по сокращению долговой нагрузки бюджета. Без этого мы не сможем участвовать в федеральных программах по целому ряду направлений. Кроме того, если мы не будем сокращать госдолг и уровень долговой нагрузки, мы не будем иметь права на реструктуризацию задолженности до 2024 года, которую мы провели, и нам придется досрочно погашать ранее привлеченные кредиты", подчеркивал ранее губернатор.
Также в конце года была утверждена долговая политика Самарской области на 2019 г. и на плановый период 2020–2021 гг., основной задачей которой будет "снижение уровня долговой нагрузки", передает Волга Ньюс.
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Комментарии
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