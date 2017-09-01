Жители Самары всё чаще покупают товары к школе через интернет
1 сентября 2017 11:12
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Яндекс.Деньги изучили расходы жителей Самары на подготовку детей к школе. Выяснилось, что в конце августа традиционно возрос спрос на детскую одежду и обувь, канцтовары, электронику, товары в детских магазинах и магазинах игрушек. Так, траты самарцев на такие покупки в целом увеличились в 9 раз, число платежей — в 2,5 раза. Средний чек — 4387 рублей. В исследовании учитывались платежи через Яндекс.Кассу и с пластиковых карт Яндекс.Денег за август 2017 года и за такой же период годом ранее.
По данным Яндекс.Денег, жители Самары всё чаще покупают товары к школе через интернет. Так, в августе число онлайн-заказов детской одежды и обуви выросло в 1,8 раза по сравнению с августом 2016 года. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в 16 раз, за электронику — в 2,5 раза, а покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 5,2 раза.
Перед Днём знаний средний чек самарцев за детскую одежду — 3993 рубля, за канцтовары — 4586 рублей. Те, кто к школе покупает детям смартфоны, планшеты и другую электронику, платят в среднем за раз 8388 рублей. Средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек — 3615 рублей.
В целом по стране интерес россиян к товарам для детей тоже заметно вырос перед 1 сентября. По данным Яндекс.Денег, число платежей в магазинах одежды и обуви выросло в 1,8 раза по сравнению с августом прошлого года. Покупок канцтоваров стало больше в 7,8 раза, электроники — в 9,6 раза, товаров в детских магазинах и магазинах игрушек — в 5 раз. Перед новым учебным годом средний чек россиян за детскую одежду и обувь — 1415 рублей, за канцтовары — 3804 рубля, за электронику — 4210 рублей, за покупки в детских магазинах и магазинах игрушек — 3696 рублей.
Аналитики Яндекс.Маркета также отметили рост покупательского интереса к товарам для школы. Так, спрос на парты и столы с первых дней июля вырос в 1,5 раза. Средний чек в этой категории — около 12 тысяч рублей. Рюкзаки и ранцы — ещё одна из самых популярных категорий школьных товаров: здесь спрос с начала июля вырос в 1,6 раза. В среднем за раз россияне тратят на такие товары 3860 рублей. Заметно увеличился спрос и на школьные принадлежности — дневники, обложки, тетради, пеналы. Средний чек за пеналы — 725 рублей, дневники — 150 рублей, тетради — 135 рублей, обложки — 120 рублей.
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