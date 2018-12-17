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Предприятие пытается вывести территории, на которых, по сути дела, полулегально добывает щебень на протяжении 12 лет, из территории национального парка «Самарская Лука».
«Жигулевский известковый завод» может потерять свой карьер в нацпарке «Самарская Лука»
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«Жигулевский известковый завод» может потерять свой карьер в нацпарке «Самарская Лука»

17 декабря 2018 23:05
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Предприятие пытается вывести территории, на которых, по сути дела, полулегально добывает щебень на протяжении 12 лет, из территории национального парка «Самарская Лука».
20 декабря апелляционный арбитражный суд может определить дальнейшую судьбу Жигулевского известкового завода. Предприятие пытается вывести территории, на которых, по сути дела, полулегально добывает щебень на протяжении 12 лет, из территории национального парка «Самарская Лука». Поскольку разрабатывать в нацпарке карьер нельзя, это единственный способ легализовать бизнес, но пока эта попытка терпит фиаско. Такое развитие событий рано или поздно поставит в повестку дня и вопрос, сколько десятилетий можно вести производственную деятельность в природоохранной зоне под прикрытием рекультивации, передает "Самарское обозрение".

Это вытекает из содержания материалов арбитражного разбирательства между ЖИЗом и национальным парком «Самарская Лука». Территория карьера предприятия находится в юрисдикции нацпарка, и это стало для разработчиков серьезной проблемой.

Судя по всему, завод заканчивает разработку тех участков недр, которые ему выдали ранее. И, как пояснил «СО» директор «Самарской Луки» Александр Губернаторов, предприятие из-за статуса нацпарка не может получить новые отводы на разработку. Под вопросом и продолжение производственной деятельности на старых отводах. Это объясняет стартовавшее противостояние между компанией и нацпарком, которого явно не хотят ни те, ни другие. Но не решив вопрос юридически, сам ЖИЗ может подвиснуть в воздухе.

Об этом, по сути, открытым текстом говорит начальник отдела по земельным отношениям департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений Жигулевска Алексей Бардин. «ЖИЗ заключил договор аренды, потому что земли выделялись под добычу сырья еще при советской власти. Но сейчас никаких карьеров на территории парка быть не может. Поэтому Жигулевский известковый завод будет вынужден уйти с площадки. Ведь „Самарская Лука“ находится в распоряжении федеральных органов надзора. Сейчас вопрос активно обсуждается властями Жигулевска, и решаться он должен кардинально», — рассказал Бардин. Кардинальное решение — это, в логике мэрии города, вовсе не обязательно закрытие предприятия. Возможен и альтернативный исход — если площадку ЖИЗа вывести из «Самарской Луки», возникшее противоречие исчезнет само собой.

12 сентября 2018 года ЖИЗ подал иск к «Самарской Луке», в котором потребовал признать недействительным межевание территории парка и исключить из ее состава часть площадок. Но суд решил, что с момента установления границ особо охраняемой природной территории «Самарская Лука» (1984 год) все участки, находящиеся в ее границах и не являющиеся на момент их установления собственностью иных лиц, по закону являются собственностью РФ.

А постановление 1978 года, на которое опирается ЖИЗ, — лишь начальный этап получения площадки и никаких прав на нее заводу не дает. В итоге 12 сентября в иске заводу отказали, теперь он пытается оспорить решение в апелляции. Следующее заседание по делу, которое и способно решить дальнейшую судьбу предприятия, состоится 20 декабря. 
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