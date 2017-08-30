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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Высокий урожай может привести к дефляции в августе

30 августа 2017 10:48
107
Высокий урожай может привести к дефляции в августе
Урожай зерновых в этом году может превзойти рекордный результат прошлого года.

Пока Минсельхоз дает скромные оценки 103–105 млн т, эксперты предсказывают значительно более высокий уровень сбора зерна. Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин дал прогноз «Известиям», что урожай может превысить 120 млн т. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что цифра будет еще выше — 127,6 млн т. По его словам, если эта планка будет достигнута, то это будет абсолютный рекорд, превышающий достижения 1978 года, когда было собрано 127,4 млн т.

Очередной рекорд по урожаю зерновых в России может привести к месячной дефляции и уходу инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам года, оценили опрошенные «Известиями» экономисты.

При этом в августе дефляция может составить 0,3% — впервые за всю историю. По оценкам агроэкспертов, в 2017 году будет собрано порядка 120–130 млн т зерна, что заметно лучше результата 2016 года (121 млн т). Ожидания высокого урожая уже привели к снижению рыночных цен, что будет сказываться на инфляции в ближайшие месяцы.


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Комментарии



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