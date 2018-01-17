Высокие налоги на труд делают российскую налоговую систему неконкурентоспособной, считают в Минфине

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Половину суммы потратили покупатели таунхаусов на Остоженке — полные тезки главы «Сибура» и жены экс-губернатора Приморья.
Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в 2017-м, обошлись их покупателям в 4,35 млрд рублей
Для ликвидации пожара привлекались 73 человека, 21 единица техники.
Уточненная информация о пожаре на элеваторе
​​В предварительный список лиц, в отношении которых могут быть введены российские санкции, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махи
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США
Макропрогноз на 2018 год будет уточнен в феврале 2018 года.
Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос более, чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2016 года
Губернатор Хабаровского края предложил не только повысить размер подъемных до 1 млн руб., но и выплачивать средства на адаптацию каждого члена семьи переезжающего специалиста.
В правительстве решили выдавать по миллиону рублей на переезд работников на Дальний Восток
В связи со временем организации встречи с общественниками, которая запланирована на утро 18 января.
Дмитрий Азаров высказал замечания в адрес областного минтранса
Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.
На благоустройство малых городов и исторических поселений выделят 5 млрд рублей
Водитель «пятнадцатой» госпитализирован.
В Алексеевском районе погиб 23-летний водитель «ВИС» после столкновения на "встречке" с ВАЗ-2115
сегодня  Четверг, 18 января, 02:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/01:
USD 56.59
0.2
EUR 69.17
0.15
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Высокие налоги на труд делают российскую налоговую систему неконкурентоспособной, считают в Минфине

17 января 2018 21:33
175
В ведомстве считают, что структуру налогов на труд необходимо менять.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бизнес несет большую нагрузку в виде налогов на труд, и это является одной из проблем налоговой системы в России. Об этом он заявил в ходе панельной сессии «Налоговая система России: образ будущего» на Гайдаровском форуме в Москве, передает РБК.

«30% одних страховых взносов! Я уж не говорю про НДС, про подоходный налог. В других странах нет такой нагрузки. И здесь мы проигрываем конкуренцию, конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами», — заявил Силуанов.

При открытии нового производства и выплате зарплат значительная часть ресурсов сразу направляется на налогообложение труда, пояснил он. В связи с этим Минфин считает необходимым оптимизировать налоговую систему в части налогообложения труда. «Считаю, что здесь у нас есть необходимость поработать, посмотреть и оптимизировать налоговую систему, сделать ее конкурентной в этой части, перераспределив структуру налогообложения, снизив нагрузку на труд», — заявил министр.

Силуанов подчеркнул, что Минфин предлагает изменить структуру налоговой системы, но при этом не увеличивать налоговую нагрузку. Кроме того, перенастройка налогообложения будет проводиться таким образом, «чтобы она отвечала основной задаче сегодняшнего дня — увеличению темпов экономического роста». Он также отметил, что структура налоговой системы должна быть простой, понятной и вести к обелению экономики.

Минэкономразвития и Минфин в 2017 году предлагали провести так называемый налоговый маневр, который снизит нагрузку на фонд оплаты труда. Он предусматривает рост НДС до 22% (сейчас 18%) при одновременном сокращении страховых взносов до 22% (сейчас 30%). Согласно расчетам Минфина, такое перераспределение будет нейтрально для бюджета.

Доля работников в России, вовлеченных в некриминальный (не связанный с незаконной деятельностью) теневой рынок труда (включая самозанятых, то есть неофициальных индивидуальных предпринимателей), в 2017 году составила 44,8% (около 33 млн человек), подсчитывал Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС. Это работники, которые не оформляют взаимоотношений с работодателями или уполномоченными органами при основной или дополнительной занятости, а также те, кто официально трудоустроен, но получает часть зарплаты в конвертах. В 2016 году вовлеченность россиян в теневую занятость составляла 40,3%, в 2013-м — 44,5%, в 2006 году — 45,1%.

Скрытый фонд оплаты труда, по данным Росстата, в 2016 году составил 25,3% от общего объема оплаты наемных работников. Размер оплаты труда и «смешанных доходов» россиян, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, достиг 10,3 трлн руб., что в относительном выражении немногим меньше показателя 2015 года (тогда было 25,4%). Однако фонд неформальных зарплат не опускался до такого уровня с начала десятилетия: в 2011 году его размер составил 24,5%, после чего увеличился и держался на более высоких уровнях в течение четырех лет. При этом в абсолютном выражении скрытые зарплаты даже выросли: год назад их размер составлял 9,7 трлн руб.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
17 января 2018  23:32
Макропрогноз на 2018 год будет уточнен в феврале 2018 года.
Чистый отток капитала из России за 2017 год вырос более, чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2016 года
Макропрогноз на 2018 год будет уточнен в феврале 2018 года.  Экономика региона
141
17 января 2018  22:42
Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.
На благоустройство малых городов и исторических поселений выделят 5 млрд рублей
Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического... Экономика региона
163
17 января 2018  21:33
В ведомстве считают, что структуру налогов на труд необходимо менять.
Высокие налоги на труд делают российскую налоговую систему неконкурентоспособной, считают в Минфине
В ведомстве считают, что структуру налогов на труд необходимо менять.   Экономика региона
174
Весь список
Финансы и Банки
17 января 2018  15:39
Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими картами.
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по купюрам в 200 и 2 000 рублей
Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими... Финансы и Банки
147
17 января 2018  10:49
В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита
В Поволжье выросла средняя сумма жилищного кредита
Рост спроса на ипотечные кредиты во многом стал возможен благодаря неоднократному снижению Сбербанком процентных ставок. Финансы и Банки
168
15 января 2018  21:30
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.
Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию
 Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.   Финансы и Банки
633
Весь список
Строительство
17 января 2018  16:56
Как получить допуск СРО
Как получить допуск СРО
 Важным элементом экономики является саморегулирование. Основой здесь являются рыночные принципы. С помощью СРО становится возможным открыть массу новых... Строительство
42
11 января 2018  12:34
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
Оформить его планируют в стиле хай-тек. Строительство
990
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1807
Весь список

Новости

Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1065
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1045
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2096
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
391
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
139
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
740
Весь список


Новости компаний
16 января 2018  13:24
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
«Самарские коммунальные системы» обновляют парк техники
В течение 2018 и 2019 годов СКС планируют отказаться от аренды 69 единиц морально и физически устаревших машин. Новости компаний
187
12 января 2018  13:08
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня Это сделано по просьбам жителей.
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня
Это сделано по просьбам жителей.  Новости компаний
261
9 января 2018  10:44
АВТОВАЗ поднял цены Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины
АВТОВАЗ поднял цены
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины.  Новости компаний
187
9 января 2018  10:07
АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
186
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
181
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
204
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
283
Весь список
Транспорт
17 января 2018  13:20
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в 6 раз
В Российском союзе автостраховщиков поддержали это предложение. Транспорт
177
17 января 2018  12:58
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Зимняя дорога из Самары в Рождествено будет работать до весны
Инспекторы нацпарка "Самарская Лука" проверили, как функционирует сезонная дорога, открывшаяся в декабре. Транспорт
218
17 января 2018  09:38
На Куйбышевской ЖД подведены итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников Всего перевезено более 4480 детей в составе детских групп.
На Куйбышевской ЖД подведены итоги пассажирских перевозок в период новогодних праздников
Всего перевезено более 4480 детей в составе детских групп. Транспорт
143
16 января 2018  13:33
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе Приглашаются все желающие.
С самарской общественностью обсудят безопасность движения на участке Московского шоссе
Приглашаются все желающие. Транспорт
256
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
803
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
399
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
385
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6377
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2374
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9296
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3126
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1850
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2269
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2146
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1800
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3420
Весь список

Мероприятия
В Самаре сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе
Весь список
Популярное
за сегодня

Пять самых дорогих квартир Москвы, проданных в 2017-м, обошлись их покупателям в 4,35 млрд рублей

58

Уточненная информация о пожаре на элеваторе

46

Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США

31
за неделю

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1978

Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области»

1665
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда