Вторичного жилья в Самаре больше всего предлагают в Промышленном районе
20 ноября 2017 10:07
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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в октябре 2017 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара было проанализировано 5130 уникальных предложений, опубликованных в октябре 2017 года на сайте «N1.RU Недвижимость» (https://samara.n1.ru).
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в октябре 2017 г. составила 55 740 рублей. При этом средняя цена 1 кв.м. в 1-ком. квартире – 56 801 рубль, 2-ком. квартире – 54 508 рублей, 3-ком. квартире – 55 760 рублей.
По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 20,2%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 3,7%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 42,3% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 10,2 % от общего числа предложений. Наименьшее – «малосемейки» в Ленинском районе – 0,1 % от общего количества предложений.
По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в октябре 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 8,4% от общего числа, наименьшее – 3–комнатных квартир в Самарском районе – 1,1 % от общего количества предложений.
Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м в октябре 2017 года у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 103 163 рубля, минимальная – у 2-комнатных «сталинок» в Красноглинском районе – 26 329 рублей.
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