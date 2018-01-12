«ВостокУголь» Дмитрия Босова решил создать «мировой хаб» для экспорта угольной пыли

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Компании договорились о создании «мирового хаба» в этом терминале для поставок за рубеж смеси угля разных марок для пылеугольного вдувания, который используется для производства стали, говорится в сообщении «ВостокУгля».Смесь для пылеугольного вдувания (PCI) будет производиться в основном из угля, добытого в Кемерово на «Разрезе Кийзасский» (марка Т), с добавлением антрацита с «Разреза Восточный» в Новосибирской области, оба разреза входят в «ВостокУголь». В 2018 году альянс планирует экспортировать 0,5 млн т PCI в месяц (или 6 млн т за год), затем поставки могут быть увеличены до 12-14 млн т в год. «Таким образом, альянс станет российским лидером по поставкам PCI», — говорится в пресс-релизе «ВостокУгля». Компания намерена поставлять сырье в Индию, Китай, Бразилию и Европу, у нее уже есть контракты, сказал представитель «ВостокУгля», отказавшись уточнить детали контрактов.«PCI — это частичная замена дорогого коксующегося угля, которая позволяет также снизить потребление газа при производстве стали в доменных печах», — поясняет гендиректор «Росинформугля» Анатолий Скрыль. По его словам, на такую продукцию есть значительный спрос в мире. По данным Platts, цена тонны угольной пыли за месяц, с конца ноября до конца декабря 2017 года, выросла с $125 до $145. Сейчас крупнейшим в России экспортером PCI является «Мечел» Игоря Зюзина. В 2016 году «Мечел» отправил заграницу 1,6 млн т такой продукции преимущественно через порт Посьет, расположенный в Приморском крае, сообщил РБК представитель компании.«Поставлять на экспорт PCI несомненно выгоднее, чем просто уголь марки Т и антрацит, но амбициозные планы «ВостокУгля» вызывают сомнения. Если «Мечел» с его экспертизой в угле не воспользовался еще такой возможностью заработать, то, наверно, существуют значимые инфраструктурные ограничения», — считает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его оценке, исходя из текущих цен на PCI и скидке от мировой цены в 10%, маржа по EBITDA в таком бизнесе может быть около 50% при обычной марже у угольщиков ниже 40%. Но с учетом вероятного падения угольных цен в среднесрочной перспективе маржа снизится до 25-30%, добавляет эксперт.Скрыль из «Росинформугля» также отметил, что планам «ВостокУгля» может помешать ограниченная пропускная способность железных дорог: «Темпы модернизации и расширения железных дорог пока не удовлетворяют запросам угольщиков. Все угольные компании России на фоне роста цен на это сырье в мире рады были бы резко увеличить экспорт, если бы позволяли железные дороги».Представитель РЖД сообщил РБК, что монополия выдала «ВостокУглю» технические условия на обеспечение перевозок 10 млн т грузов ежегодно из Кузбасса по различным направлениям: не только в адрес портов Таманского полуострова, но и в порты Дальнего Востока и Северо-Запада. РЖД также готовится к росту объемов перевозок в направлении портов Азово-Черноморского бассейна и в связи с этим активно реализует проекты по развитию подходов к этим портам, добавил представитель РЖД.Представитель «ВостокУгля» заявил РБК, что проблем с вывозом не будет: «логистика просчитана, договоренности с портом о перевалке заявленных объемов достигнуты».«ВостокУголь» не впервые удивляет рынок: за два года компания смогла увеличить добычу угля на «Разрезе Кийзасский» почти в три раза до 10 млн т в 2017 году (против 3,5 млн т в 2015 году). Компания также заявляла о намерении добывать на Таймыре до 30 млн т в год «арктического карбона» (высококачественный антрацит, широко применяемый в энергетике, химической промышленности, металлургии). В этот проект Босов уже вложил около $100 млн, а весь проект оценивается в $250 млн.